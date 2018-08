Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Martin Čater je imel v zadnji sezoni v svetovnem pokalu tri uvrstitve med deseterico. Največji uspeh je šesto mesto na superveleslalomu v Kvitfjellu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

S Klinetom v Čile tudi 50 parov smuči

Na letalu Kline, Čater, Kosi, Hrobat in Debelak

23. avgust 2018 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred slovenskimi alpskimi smučarji v hitrih disciplinah je najpomembnejši del priprav na novo tekmovalno sezono, saj se odpravljajo na južno poloblo.

Poletje in poletne temperature bodo zamenjali za zimo in sneg v Andih, kjer bodo trenirali v tradicionalni smukaški višinski bazi v La Parvi.

Za smukači so štirje dnevi priprav na snegu na prelazu Stelvio v Dolomitih, na katerem so se privajali na smučarske čevlje, zdaj pa sledi fizično in psihično najtežji del, enomesečne priprave na snegu, na katerih bo priložnost za testiranje opreme in tudi za prve tekmovalne preizkuse pred novo sezono v okviru južnoameriškega pokala.

Za več kot dve toni opreme

V Čile se odpravlja celotna slovenska moška smukaška ekipa z vsemi trenerji in kuharjem. Pot čez Atlantik je velik logistični zalogaj. "Vsega skupaj je 2097 kilogramov smučarske in trenerske opreme, ob tem pa vsak s sabo na letalo nese še osebno prtljago, dvakrat po 23 kg vsak. Prtljaga je že v Santiagu in je treba le še urediti papirje, da pride na smučišče in jo bomo lahko začeli uporabljati," je povedal Peter Pen, glavni trener za hitre discipline.

Peter Pen bo v tradicionalno južnoameriško smukaško bazo popeljal smučarje, ki že nekaj let sestavljajo jedro slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah. Na letalu, bodo Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, najmlajši član ekipe Miha Hrobat in kot samoplačnik Tilen Debelak, ki trenira skupaj s Penovo ekipo, uradno pa je del ekipe za evropski pokal 2.

V Južno Ameriko je treba prepeljati ogromno parov smuči: "Kline ima 50 parov, 45 parov ima Čater, Hrobat in Kosi pa imata skupaj 70 parov smuči. Je kar nekaj tovoriti, servisirati, nositi na hrib, za kar moramo poskrbeti trenerji in so vsake roke dobrodošle," je dejal Pen.

Kondicijo nabirali na Goriškem

Za smukači je sicer delovno poletje in pet tednov kondicijskih priprav, ki so jih pod vodstvom novega kondicijskega trenerja Danija Ošepa in trenerja Gašperja Markiča opravili na Goriškem, z bazo v hotelu Sabotin.

V Južni Ameriki (na atlantski strani – v argentinski Ushuaii) so medtem že članice ženske ekipe za tehnične discipline (Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk) ter predstavnika moške ekipe za slalom in veleslalom Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

Na južni polobli se na novo sezono pripravlja tudi Ilka Štuhec, prvi del priprav ima v El Coloradu, nato pa bo drugi sklop priprav na južni polobli opravila v La Parvi, kjer bo aktualna smukaška svetovna prvakinja dobila priložnost za smučanje s posameznimi člani ekipe Petra Pena, tako da se bo lahko preizkusila tudi na moških postavitvah.

Poolimpijska sezona se bo začela čez dobra dva meseca z ženskim in moškim veleslalomom v Söldnu, vrhunec zime pa bo svetovno prvenstvo, ki ga bo februarja gostil Aare.

T. O.