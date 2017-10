Teja Gregorin: "Iskreno se vsem opravičujem"

Ni odgovarjala na vprašanja novinarjev

26. oktober 2017 ob 11:35,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je sporočila, da je bila najboljša slovenska biatlonka Teja Gregorin pozitivna na dopinškem testu na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru.

Mednarodni olimpijski komite je Gregorinovi vzorec odvzel 6. ali 7. februarja 2010 v Whistlerju, naknadna testiranja pa so v vzorcu B odkrila vsebnost prepovedane substance - metabolit rastnega hormona. Gregorinova je do nadaljnega suspendirana z vseh tekmovanj pod okriljem IBU-ja.

Prebrala kratko izjavo

Smučarska zveza je organizirala izredno novinarsko konferenco, na kateri je pred novinarje stopila tudi Teja Gregorin in prebrala kratko izjavo (video si lahko ogledate spodaj). "Spoštovani, s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja in Mednarodne biatlonske zveze sem bila obvešečna, da so ob ponovni analizi mojih vzorcev, vzetih tekom olimpijskih iger v Vancouvru, laboratorijske preiskave pokazale prisotnost snovi, ki so uvrščene na listo prepovedanih snovih v športu," je začela nagovor.

"Sprejemam začasni suspenz, sodelovala bom v postopkih, ki sledijo, vendar prosim za razumevanje, saj svetovni kodeks proti dopingu prepoveduje javno komentiranje postopkov, ki so v teku. Iskreno pa se opravičujem vsem, ki sem jih s svojim ravnanjem kakorkoli prizadela," je še dodala in odšla brez odgovorov na morebitna novinarska vprašanja.

Primer bo obravnavan konec novembra

Disciplinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja bo primer obravnavala konec novembra, ko bo opravila zaslišanje, kamor so povabljeni tudi predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije in Mednarodne biatlonske zveze. Po odločitvi te bo primer obravnaval še protidopinški odbor IBU-ja.

Najvišje je posegla po petem mestu

V Vancouvru je Gregorinova na individualni preizkušnji zasedla 36. mesto, v sprintu in zasledovanju je bila deveta, na tekmi s skupinskim startom peta, s štafeto pa je zasedla osmo mesto.

Olimpijsko medaljo osvojila v Sočiju

Do največjega uspeha v karieri je prišla na olimpijskih igrah pred tremi leti, ko je na zasledovalni tekmi osvojila bron. V Pjongčangu, kjer bodo letos olimpijske igre, je 37-letna biatlonka leta 2009 osvojila srebro v individualni preizkušnji, tri leta pozneje pa je bila v Ruhpoldingu članica mešane štafete, ki je postala svetovni podprvak.

