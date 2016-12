Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Vesna Fabjan je bila najboljša Slovenka na uvodni tekmi novoletne turneje smučarjev tekačev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmagi za Ustjugova in Nilssonovo; Fabjanova do polfinala

Prve točke za Miho Šimenca

31. december 2016 ob 13:22,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 16:44

Val Müstair - MMC RTV SLO/STA

Rus Sergej Ustjugov in Švedinja Stina Nilsson sta zmagovalca šprinterskih tekem smučarjev tekačev v švicarskem Val Müstairu, prvi postaji Tour de Skija.

Ustjugov je v moški konkurenci na 1,5 kilometra slavil pred Italijanom Federico Pellegrino in Norvežanom Finnom Haagnom Kroghom.

Šimenc do prvih točk v tekmovanju

Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc se je z 22. dosežkom kvalifikacij prebil v izločilne boje, tam pa je nato v četrtfinalu moral priznati premoč tekmecem. Kljub temu se je razveselil prvih točk v tem tekmovanju.

Vesna Fabjan obstala v polfinalu

V ženski konkurenci je Švedinja Nilssonova zmagala pred Norvežankama Maike Caspersen Fallo in Heidi Weng. Od Slovenk je najdlje prišla Vesna Fabjan, ki je bila v svoji četrtfinalni skupini druga, pozneje pa v polfinalni ni imela pravih možnosti in je bila šesta. Nastop sta že v četrtfinalu končali Alenka Čebašek in Katja Višnar, medtem ko je Lea Einfalt obstala v kvalifikacijah.

SMUČARSKI TEKI SVETOVNI POKAL TOUR DE SKI, Val Müstair Šprint, 1,5 km prosto (Ž): 1. S. NILSSON ŠVE 3:26,27 2. M. C. FALLA NOR +2,48 3. H. WENG NOR 6,47 4. K. HARSEM NOR 6,95 5. L. V. D. GRAAFF ŠVI 6,96 6. J. DIGGINS ZDA 7,64 Šprint, 1,5 km prosto (M): 1. S. USTJUGOV RUS 3:00,56 2. F. PELLEGRINO ITA +2,03 3. F. H. KROGH NOR 2,80 4. M. J. SUNDBY NOR 3,52 5. L. CHANAVAT FRA 10,25 6. A. HARVEY KAN 15,93

M. R., A. V.