Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Najbolj dobičkonosni animirani film do zdaj je Ledeno kraljestvo iz leta 2013. Foto: Uradna stran filma VIDEO Ogled risank ima lahko koristi Dodaj v

Številke in animirani filmi: dva milijona dlak, množica balonov, 202 zoba ...

Zanimivosti iz celovečernih risank

14. december 2017 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ustvarjalci animiranih filmov, ki imajo na voljo visok proračun, pri izdelavi pogosto mislijo na najmanjše podrobnosti.

V prazničnem decembru na podkastu Številke govorimo o animiranih filmih. V tokratnem članku vam prinašamo pregled nekaterih komercialno najuspešnejših filmov, na katere smo pogledali z vidika številk (navajamo namreč številske podrobnosti).

Vabljeni k pregledu epizode o risankah v dveh različicah:

- spletna (od zgodovine, psihologije do sinhronizacije

- zvočna (kjer poleg vsega o risankah govorijo še prvošolci)



80 let od prvega celovečerca

Letos mineva 80 let od prvega animiranega celovečerca in ta ima v naslovu številko. Walt Disney je namreč leta 1937 v kinematografe poslal Sneguljčico in sedem palčkov, kar je pomenilo pravo revolucijo. Disney je leta 1939 za ta prvenec dobil častnega oskarja (in še sedem majhnih simboličnih kipcev, ki so predstavljali palčke).

Edina princesa z otrokom

Disney je leta 1959 izdal Trnuljčico, ki pa se je izkazala za velik neuspeh. V podjetju zato kar 30 let niso ustvarili filma, v katerem bi zgodbo spletli okrog princese - leta 1989 je bila to Mala morska deklica. Ta je, zanimivo, edina princesa v Disneyjevem svetu, ki ima otroka.

Pet let za prizor stampeda

Disney je leta 1994 navdušil z Levjim kraljem. Čeprav je bil to že 32. njihov film, je bil šele prvi, ki je ponudil lastno zgodbo in se ni nanašal na že prej obstoječe pravljice. Film je nastal pred bumom računalniške tehnologije. Primer neverjetnega dela kaže podatek, da je kar pet animatorjev dve leti ustvarjalo triminutni prizor stampeda.

Pošast z dvema milijonoma dlak

Pixar je do zdaj izdal dva filma o pošastih, najprej Pošasti iz omare (2001), nato še Pošasti z univerze (2013). Eden izmed junakov obeh filmov je Sulley, ki velja za najuspešnejšo pošast, ki straši otroke. Animatorji so bili pri izdelavi turkizno modrega lika izjemno natančni, saj so posebej narisali več kot dva milijona njegovih dlak (2.320.413 dlak, če smo povsem natančni).

Bruce se ponaša z 202 zoboma

Leta 2003 je gledalce navdušil film Reševanje malega Nema. Oče naslovnega junaka se odpravi na potovanje, kjer sreča tudi morskega psa Brucea. Animatorji so ga obogatili z 202 zoboma.

Pikolovska priprava na kuharsko mojstrovino

V času številnih kuharskih oddaj ni presenetljivo, da obstaja tudi animirani film, ki je posvečen kuhanju. Gre za Ratatouille (2007), v katerem podgana izmojstri svoje kuharske sposobnosti. Ustvarjalci so se dobro pripravili na izdelavo filma, saj so pri pripravi v resnici skuhali več kot 270 jedi, ki so jih nato tudi fotografirali, da so lahko čim bolj ustvarili jedi na platnu.

Hišo v višave poneslo dobrih 20 tisoč balonov

Pixar je leta 2009 navdušil s filmom V višave, v katerem upokojeni prodajalec balonov na svojo hišo naveže balone, ki jo dvignejo (v višave). Animatorji so pri dvigu hiše uporabili 20.622 balonov, v preostalih prizorih pa 10.297 balonov. Znanstveniki so sicer izračunali, da bi v resnici za kaj takega potrebovali več milijonov balonov.

Poljub žabe v resnici ni nič kaj pravljičen

Disney je istega leta naredil priredbo pravljice Princesa in žabec, ki se razlikuje od klasične pripovedi. Ko princesa Tiana poljubi žabo, se namreč tudi sama spremeni v dvoživko. A dejanje v filmu je imelo neslutene razsežnosti. Ameriške bolnišnice so namreč v tednih po premieri sprejele več kot 50 otrok, ki so zboleli za salmonelo. In vzrok? Otroci so v resnici poljubljali žabe, večina med temi je bilo deklic, mlajših od deset let.

Merida se pojavi v 22 oblačilih

Junakinja Pixarjevega Poguma (2012) je Merida, ki ima skodrane lase. Če bi te zravnali, bi merili 1,2 metra (kar je le drobec v primerjavi z Zlatolasko). Glavna junakinja se v filmu pojavi v 22 različnih oblačilih.

Ledeno kraljestvo oralo v kategoriji "prvič"

Ena največjih uspešnic je nedvomno Ledeno kraljestvo (2013). V prvih osnutkih filma naj bi Elsa igrala vlogo hudobnice, a ustvarjalci filma so se zaradi potenciala pesmi Zaživim odločili, da zgodbo obrnejo na glavo. Elsa je tako z 21 leti edina princesa iz "uradnega Disneyjevega sveta", ki ni najstnica. Na drugi strani je Hans s 23 leti najmlajši zlobec v istem vesolju. In še nekaj je bilo prvič - film je ponudil prvi duet, v katerem sta grla skupaj odpirala junak (Ana) in antijunak (Hans).

Slavko Jerič