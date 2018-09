V samomorilskem napadu v Mogadišu ubitih osem ljudi in porušena šola

Ranjenih je tudi več otrok

2. september 2018 ob 14:50

Mogadiš - MMC RTV SLO, STA

V samomorilskem napadu v somalskem glavnem mestu Mogadiš je bilo ubitih najmanj osem ljudi, zaradi eksplozije pa se je porušila bližnja šola.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, se je napadalec razstrelil v avtomobilu, polnem eksploziva. Razstrelil se je pred stavbo, v kateri živijo vladni uslužbenci. V napadu so umrli trije vojaki, ranjenih pa je bilo 14 ljudi, vključno s šestimi otroki, poroča BBC.

Zaradi eksplozije se je porušila bližnja šola, več hiš v bližini je poškodovanih, z mošeje pa je odneslo streho.

Odgovornost za napad je že prevzela teroristična skupina Al Šabab. Skupina, ki je povezana s teroristično mrežo Al Kaida, si v Somaliji sicer že več let prizadeva vzpostaviti teokratsko državo.

Somalija je od leta 1991 izjemno nestabilna in v večjem delu v stanju vojne. Leta 2012 je bila oblikovana vlada s podporo ZN-a. Od takrat je bil Al Šabab sicer pregnan iz številnih urbanih središč, še vedno pa nadzira veliko ozemlja na podeželju in izvaja napade na vojaške in civilne tarče.

B. V.