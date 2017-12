V napadu skrajne skupine Al Šabab v Mogadišu 13 žrtev

Želijo vzpostaviti islamsko državo

14. december 2017 ob 09:43

Mogadiš - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V stavbi policijske akademije v somalijski prestolnici Mogadiš se je razstrelil samomorilski napadalec. Umrlo je najmanj 13 ljudi, 15 je ranjenih.

Napadalec, oblečen v policijsko uniformo, pod katero je imel skrit eksploziv, je vstopil v akademijo v zgodnjih jutranjih urah.

Odgovornost za napad je prevzela islamistična teroristična skupina Al Šabab, ki v Somaliji pogosto napada vladne stavbe, hotele in restavracije. Skupina si prizadeva v državi vzpostaviti islamsko državo in je povezana s teroristično mrežo Al Kaida.

Leta 2011 je mirovnim silam Afriške unije in somalijskim vladnim silam skrajneže uspelo pregnati iz prestolnice Mogadiš. Do danes so izgubili še več ozemlja.

A. P. J.