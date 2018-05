V Somaliji ugrabljena nemška medicinska sestra

Napadi na humanitarne delavce so pogosti

3. maj 2018 ob 09:31

Mogadiš - MMC RTV SLO, Reuters

V Mogadišu so neznani oboroženi napadalci v sredo ugrabili nemško medicinsko sestro iz Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). Policija preiskuje celotno območje. Nihče še ni prevzel odgovornosti za ugrabitev.

ICRC je sporočil, da je bila sestra ugrabljena okoli osme ure zvečer. "Poročilo smo prejeli nekaj minut po tem, ko je bila ugrabljena, zdaj pa preiskujemo celotno območje. Upamo, da jo bomo našli," je dejal policijski major Mohamed Husein. Nihče še ni prevzel odgovornosti za ugrabitev.

Pripadniki osebja ICRC-ja so za Reuters dejali, da so ugrabitelji njihovo sodelavko ugrabili znotraj njihovega poslopja in jo odpeljali skozi zadnja vrata, s čimer so se izognili varnostnikom na glavnem vhodu.

Namestnik vodje delegacije ICRC-ja v Somaliji Daniel O'Malley je za ugrabljeno dejal, da "je vsak dan delala, da bi reševala življenja in izboljševala zdravje nekaterih najbolj ranljivih ljudi v Somaliji".



Ugrabitve in uboji somalijskih človekoljubnih delavcev so v tej državi pogosti, napadi na tuje humanitarce pa so postali v zadnjih letih vse redkejši zaradi okrepljene varnosti. V torek so neznani napadalci v Mogadišu ubili somalijsko uslužbenko Svetovne zdravstvene organizacije. Motiv za napad ni znan.

Brezvladje od leta 1991

Somalija se spopada z brezvladjem od leta 1991, ko so vodje milic z oblasti spravili diktatorja Siada Barreja, nato pa so se obrnili drug proti drugemu. V zadnjih letih so se večji oboroženi spopadi sicer umirili, kar je omogočilo izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev. A pripadniki milice Al Šabab, povezane z Al Kaido, še vedno redno izvajajo napade v Mogadišu in drugod po državi.

B. V.