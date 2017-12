Alabama: Demokrat Jones tesno premagal republikanca Moora v tekmi za senat

Moore: Muslimani ne bi smeli služiti v kongresu

13. december 2017 ob 07:47

Washington - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V ameriški konservativni južni zvezni državi Alabama so potekale volitve za senatorja, na katerih je po četrt stoletja uspelo zmagati demokratu. Republikanski kandidat je bil med drugim obtožen spolnega nadlegovanja mladoletnic.

Demokrat Doug Jones je na volitvha zmagal, a s tesnim rezultatom. Dobil je le dober poldrugi odstotek oziroma dobrih 20.000 glasov več od republikanca Roya Moora. Kot poroča BBC, v torek zvečer po preštetih 99 odstotkih Moore ni želel priznati poraza.



Mediji so novembra razkrili, da naj bi imel danes 70-letni Moore pred desetletji spolne odnose z mladoletnicami, zaradi česar njegova zmaga ni bila več sama po sebi umevna. Ena od žensk, ki Moora obtožujejo, pravi, da jo je nadlegoval, ko je imela 14 let, druga pa pravi, da jo je spolno napadel v avtu, ko je bila še najstnica.

Proti homoseksualcem in muslimanom

Moore je bil v Alabami dvakrat izvoljen za predsednika vrhovnega sodišča države, a je bil, kot je za Televizijo Slovenija poročal Edvard Žitnik, obakrat odstavljen zaradi nespoštovanja ustave in zakonov. Prvič zaradi postavitve spomenika desetim božjim zapovedim v sami avli sodišča, drugič pa zaradi nespoštovanja legalizacije porok med istospolno usmerjenimi ljudmi.

Moore je sicer dejal, da verjame, da bi morala biti homoseksualna dejanja nezakonita. Dejal je tudi, da muslimani ne bi smeli biti kongresniki.



Jones je imel na volitvah sicer veliko podporo Demokratske stranke, tudi nekdanjega predsednika Baracka Obame. V Alabami je najbolj zaslovel s pregonom pripadnikov kukluksklana, ki so leta 1963 požgali cerkev v Birminghamu, V požaru so umrle štiri temnopolte deklice.

Izgubila tako Moore kot Trump

Jonesova zmaga ali morda bolje Moorov poraz je hud politični udarec za predsednika Donalda Trumpa in njegovega volilnega stratega in nekdanjega visokega uslužbenca Bele hiše Steva Bannona. Čeprav se je zaradi spolnih škandalov Republikanska stranka od Moora distancirala, ga je Trump še naprej podpiral.



Volitve v Alabami so zato prerasle v svojevrsten referendum o Trumpovi politiki. V tej zvezni državo je Trump lani na predsedniških volitvah zanesljivo s skoraj 30 odstotki prednosti premagal demokratko Hillary Clinton. Čeprav Moore ni priznal poraza, je Trump na družbenem omrežju Twitter že čestital Jonesu.



Jonesova zmaga pomeni, da imajo republikanci po novem v zveznem senatu le še glas večine. Po zmagi v Alabami demokrati lahko z več optimizma pričakujejo kongresne volitve prihodnje leto, ko bodo imeli možnost prevzeti večino v obeh domovih ameriškega kongresa, še poroča Žitnik.

B. V.