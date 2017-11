Očitki Trumpu, da je oster le do demokratov, o republikancih pa molči

Conyers s plačilom preprečil tožbo

22. november 2017 ob 08:31

Washington - MMC RTV SLO, STA

Plaz, ki se je pred tedni sprožil z razkritji spolnih napadov filmskega producenta Harveyja Weinsteina, se vali tudi po politiki. Primer Roya Moora je segel do ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Po Weinsteinu so sledila številna razkritja v Hollywoodu, v umetnosti, novinarstvu in drugih področjih družbenega življenja v ZDA. Številnih obtožb so deležni tudi v politiki, tako demokrati kot republikanci. Zapleti okrog republikanskega senatnega kandidata iz Alabame Roya Moora so segli do družine predsednika ZDA, nove obtožbe o spolnih nadlegovanjih ali napadih pa iz dneva v dan prihajajo v javnost.

McConnell zahteva odstop Moora

V torek je o tem spregovoril tudi Trump, ki je drugačnega mnenja od vodje senatne večine Mitcha McConnella, ki zahteva, naj Moore odstopi od kandidature za senat. Republikancem to povzroča kar nekaj težav pred volitvami, ki bodo sredi decembra. Če jim sedež iz Alabame vzame demokrat Doug Jones in ob odnosu Trumpa do republikanskega senatorja Jeffa Flaka kaže, da davčno reformo čaka podobna usoda kot zdravstveno reformo republikancev.

Trump se je sicer večkrat izognil odgovorom na vprašanja o Mooru, ki ga več žensk obtožuje, da jih je zalezoval kot mladoletnice. Dve ženski sta za Washignton Post razkrili, da ju je pred desetletji nadlegoval, ko je bil star dobrih 30 let, oni pa le najstnici. Zatem se je oglasilo še sedem žensk, med njimi tudi ena, ki trdi, da, ko je nadlegoval njo, je bil star več kot 30 let, ona pa le 14.

"Poslušajte, on to zanika, popolnoma zanika. Pravi, da se ni zgodilo. 40 let je dolgo časa. Vmes je kandidiral osemkrat in to ni prišlo na dan," je dejal Trump, ko se je postavil na Moorovo stran in nato tudi razložil zakaj: "V senatu ne potrebujemo liberalca, kot je Jones. Grozen je glede kriminala, meje in vojske. Takega ne potrebujemo." Drugačnega mnenja je predsednikova hči Ivanka, ki je povedala, da nima razloga, da ne bi verjela ženskam, ki obtožujejo Moora, in dodala, da je v peklu poseben prostor za tiste, ki prežijo na otroke. Trumpu očitajo, da je hiter z obsodbo spolnih izprijencev, ko gre za demokrate, o republikancih pa molči.

V torek je prišlo na dan, da je demokratski kongresnik iz Michigana John Conyers članici svojega kabineta leta 2015 plačal 27.000 dolarjev, da prepreči tožbo zaradi spolnega nadlegovanja. Kongresna voditeljica demokratov Nancy Pelosi je nemudoma zahtevala etično preiskavo obtožb na račun Conyersa, ki je v kongresu že več kot pol stoletja, je zelo vpliven in na vrsti za vodenje pravosodnega odbora, ko prevzamejo večino.

Kot poroča Buzzfeed so mu podrejeni v hotelske sobe vozili ženske. Obtožbe o nadlegovanju zanika in zatrjuje, da je plačal le, da prihrani vsem tožarjenje po sodišču in izraža pripravljenost na sodelovanje s preiskavo. Četudi ni plačal veliko, kot pravi, je plačal z davkoplačevalskim denarjem in pri tem ni edini. Kmalu bodo objavljeni podatki o tem, koliko kongresnikov je seglo v javno blagajno, da prikrije svoje spolne izpade, in to ne bo prijetno. Mediji namreč poročajo, da je šlo za ta namen veliko milijonov dolarjev. Preiskavo in objavo številk podpira tudi Trump.

T. J.