Alexandria Ocasio-Cortez: Socialistka, najmlajša kongresnica, nova zvezda demokratov

Kongresnica za novo generacijo

10. november 2018 ob 10:46

New York - MMC RTV SLO

Alexandria Ocasio-Cortez je ta teden postala najmlajša ženska, kadar koli izvoljena v ameriški kongres. In to s platformo demokratičnega socializma, ki jo je na volitvah leta 2016 populariziral Bernie Sanders.

Karizmatična 29-letna Ocasio-Cortezova je letos povsem nesluteno postala ena najbolj bleščečih vzhajajočih zvezd demokratske stranke, hkrati pa je Newyorčanka iz Bronxa tudi tipična predstavnica milenijske generacije – ne more si privoščiti najemnine.

Kot je povedala za New York Times, čaka na prvo kongresno plačo, preden si bo lahko najela stanovanje v Washingtonu, kamor se po izvolitvi seli januarja.

V četrtek je tvitnila, da njena težava s plačevanjem najemnine v Washingtonu kaže tudi na to, kako ameriški volilni sistem ni zasnovan tako, da bi pripadniki delavskega razreda lahko zasedli vodilne položaje. Na Twitterju ji je velika večina pritrdila, češ da so pogoji za mlade v ZDA nemogoči.

"To samo kaže, kako brez stika so sistem in večina izvoljenih predstavnikov z normalnimi ljudmi, da normalen človek ne more začeti služiti ljudstvu, ne da bi že začel bogat," je zapisal en uporabnik. Druga pa: "To je realnost za veliko ljudi. Fino bo imeti v kongresu nekoga, ki dobesedno razume te naše stiske."

So jo pa, pričakovano, napadli na desno usmerjeni TV-mreži Fox News. Tako je Foxov voditelj Ed Henry novoizvoljeno kongresnico obtožil prirejanja dejstev, saj naj bi se za naslovnico revije Vanity Fair fotografirala v "več tisoč dolarjev vrednih oblekah". Ocasio-Cortezova se je nemudoma odzvala na kritike in na Twitterju zapisala, da so ji obleke posodili za snemanje.

"1. @FoxNews, zakaj ne zna nobeden od vaših voditeljev pravilno izgovoriti mojega imena? Pet mesecev je že. 2. Bizarno je videti voditelje s plačo prvega 1 % Američanov, kako se posmehujejo nepremičninski krizi v ZDA. 3. Nikdar si nisem kupila dragih oblek in vedno sem povedala svojo zgodbo. A ponavljanje laži, dokler ne postanejo resnica, je vaša specialiteta," jim je odgovorila kongresnica brez dlake na jeziku.

Washington med najdražjimi mesti

Washington se redno uvršča na seznam 10 najdražjih mest po najemninah. Mesečna najemnina za stanovanje z eno spalnico stane denimo okoli 2.160 dolarjev, navaja Business Insider.

Možnost pridobitve stanovanja je sicer problem po celotni državi – več kot 38 milijonov ameriških gospodinjstev si komaj privošči svoje domovanje – ali pa si ga celo ne more, ugotavlja raziskava univerze Harvard.

Člani kongresa prejemajo letno plačo 174.000 dolarjev, a ker jih večina obdrži tudi stanovanje v lastnem okrožju v domači zvezni državi, finančno niso tako zelo preskrbljeni. Leta 2015 je tako članica predstavniškega doma kongresa Kristi Noem povedala, da med zasedanjem kongresa spi kar na zložljivi postelji v svoji pisarni na Kapitolskem griču.

Progresivna kampanja

Ocasio-Cortezova je bila na torkovih vmesnih volitvah izvoljena za kongresnico v newyorškem 14. kongresnem okrožju, potem ko je junija na demokratskih preliminarnih volitvah šokirala z zmago nad enim vodilnih kongresnih demokratov Joejem Crowleyjem.

Do zdaj je bila najmlajša kongresnica Elise Stefanik prav tako iz New Yorka, ki je bila v kongres izvoljena leta 2014 pri 30 letih.

Ocasio-Cortezova je bila rojena v Bronxu leta 1989 portoriškim staršem (mama je čistilka, že pokojni oče pa je bil lastnik manjše trgovine), sama se opisuje kot predstavnica delavskega razreda in je goreča aktivistka, kruh pa si je do letos služila kot natakarica in lani zaslužila 26.500 dolarjev, kot kažejo bančni izpiski.

In kdo točno je vzhajajoča politična zvezdnica? Nekoč je delala kot vodja izobraževanja na Nacionalnem hispanskem institutu, je nekdanja organizatorka predsedniške kampanje Bernieja Sandersa, verjetno najbolj znanega demokratičnega socialista v ZDA, pred tem pa je delala za zdaj že pokojnega senatorja Teda Kennedyja.

Kot otrok se je Ocasio-Cortezova vozila vsak dan 40 minut do srednje šole v Yorktownu, ker so bile šole v Bronxu preslabe. Po maturi je na univerzi v Bostonu študirala ekonomijo in mednarodne odnose.

Presenetljiva zmaga

Svojo kampanjo je Ocasio-Cortezova zgradila na skrajno progresivni, ultra liberalni ljudski platformi, osredotočeni na socialne teme, kot so revščina, neenakomerna porazdelitev premoženja in priseljevanje (50 odstotkov volivcev v Bronxu in Queensu so priseljenci).

Zavzema se za ukinitev "militantne" agencije za priseljevanje, za brezplačni študij, univerzalno zdravstveno zavarovanje, orožarsko reformo, ukinitev zasebnih zaporov in dostop do trga nepremičnin.



Ko je junija s to platformo zmagala na demokratskih predhodnih volitvah, nihče ni bil bolj osupel kot ona sama. "Tega sploh ubesediti ne morem," je povedala, šokirana, takoj po zmagi.

"To ni konec, to je začetek. To je začetek, ker je sporočilo, ki smo ga nocoj poslali svetu, da ni okej postavljati premožnih donatorjev pred svojo skupnost. Tej državi ste dali upanje, dali ste ji dokaz, da lahko takrat, ko potrkaš na sosedova vrata, ko prideš do njih z ljubeznijo, ko jim daš vedeti, da si eden izmed njih in si tam zanje – ne glede na različna stališča, delaš spremembe," je povedala junija svojim podpornikom.

Nov veter v Washingtonu

Ocasio-Cortezova, ki je bila po junijski zmagi gostja številnih pogovornih oddaj, v katerih je navdušila s svojo iskrenostjo, pristnostjo in energijo, je tudi točno to, kar demokratska stranka potrebuje za svojo prevetritev.

"Stara šola" demokratov s Hillary Clinton na čelu je postala preveč del sistema, da bi se lahko borila proti njemu, preveč je pripravljena sklepati kompromise in se preračunljivo pomikati proti sredini. Ta ista stara clintonovska šola je tudi preveč oporečna, premalo v stiku z ljudmi in premalo radikalna za Ameriko, ki je z Donaldom Trumpom postala Amerika, kjer s subtilnostjo prav daleč ne prideš več.

Ocasio-Cortezova je s svojo zmago dokazala, da se za uspeh v resnici ni treba prilagajati, ji pa je nedvomno pot do zmage tlakoval tudi Sanders, ki je na volitvah leta 2016 besedo "socialist" osvobodil negativnih konotacij, ki jih je v Ameriki vedno imela, in kot popoln avtsajder prišel zelo blizu tega, da bi Clintonovi izmaknil demokratsko nominacijo.

Vsekakor zna biti boj za demokratsko predsedniško nominacijo leta 2020 še zanimiv, če bodo Američani dajali več priložnosti tipu politika, kot je Ocasio-Cortezova.

