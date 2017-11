So demokrati prikrojili volilni proces v korist Hillary Clinton?

Knjiga Donne Brazile meče senco na lanske volitve

3. november 2017 ob 10:13

Washington

Nekdanja začasna predsednica demokratske stranke Donna Brazile je v svoji novi knjigi obtožila Hillary Clinton, da je med svojo lansko predsedniško kampanjo v zameno za financiranje prevzela nadzor nad stranko.

Brazilova navaja, da je nacionalni odbor demokratske stranke (DNC) z ekipo Clintonove sklenil dogovor, ki je stranko finančno ohranjal nad vodo. V zameno je tabor Clintonove vse od avgusta 2015 nadziral finance, strategijo in vsa zbrana sredstva DNC-ja, piše Brazilova, ki še trdi, da je dogovor favoriziral Clintonovo in postavljal v praktično nemogoč položaj njenega izzivalca za demokratsko predsedniško nominacijo Bernieja Sandersa.

DNC bi moral biti nevtralen v spopadu med Clintonovo in Sandersom, vermontskim senatorjem in samooklicanim demokratičnim socialistom, ki je Clintonovi presenetljivo dolgo dihal za ovratnik. Sandersovi podporniki so vseskozi trdili, da je bil DNC pristranski in je deloval v korist favorizirane Clintonove.

Brazilova v knjigi "Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House" (v prostem prevodu: Insajderska zgodba o vdorih in zlomih, ki so popeljali Trumpa v Belo hišo) piše, da je kampanja Clintonove DNC "ohranjala pri življenju z mesečnimi finančnimi injekcijami". "Finančni dogovor ni bil nezakonit, je pa bil zagotovo videti neetičen. To ni bilo kriminalno dejanje, je pa ogrozilo integriteto stranke."

DNC v primežu Clintonove

Brazilova je s tem potrdila najhujše slutnje Sandersovih privržencev. "Predsedniška kampanja Clintonove je imela aktiven nadzor nad DNC-jem, še preden je bila oddana prva glasovnica na preliminarnih demokratskih volitvah 2016," piše Brazilova. Tabor Clintonove je tako imel zadnjo besedo pri najemanju osebja odbora in pravico do veta pri sporočilih za javnost.

Kot navaja BBC, to sicer kljub prepričanju nekaterih ni dokaz, da so bile demokratske predvolitve prirejene proti Sandersu. Brazilova je iskala, a ni našla dokazov o nedovoljenih posegih ali neposrednem vmešavanju v sam proces. Je pa tudi jasno, da je bil odbor demokratske stranke v navezi s Clintonovo, kar načenja resna etična vprašanja.

Ob tem je treba poudariti, da tudi Brazilova v vsem tem ni popolnoma nedolžna - dolgoletna demokratska funkcionarka in politična analitičarka se je lani znašla na udaru kritik, ko je prek razkrite e-pošte DNC-ja prišlo na dan, da je tabor Clintonove vnaprej obvestila o vprašanjih, ki jih bodo kandidatki postavili na CNN-u na predvolilnem soočenju s Sandersom.

Trump: "DNC ukradel volitve Sandersu"

Da so obtožbe Brazilove resnične in zgovorne, meni tudi demokratska senatorka Elizabeth Warren, progresivna političarka po prepričanjih bližje Sandersu kot Clintonovi, ki jo mnogi omenjajo kot demokratsko predsedniško kandidatko leta 2020. "Da, menim, da je bil proces demokratske predsedniške nominacije 2016 prirejen v korist Hillary Clinton," je v pogovoru za CNN dejala Warrenova, ki meni, da se stranka zdaj spoprijema z resno težavo, kako sanirati ta razkritja. "Zdaj moramo nujno kot demokrati stranko prisiliti, da prevzame odgovornost."

Na razkritja Brazilove se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na Twitterju zapisal, da je "Donna Brazile ravno izjavila, da je DNC potvoril sistem in nezakonito ukradel predvolitve Sandersu. Kupljeno in plačano od pokvarjene Hillary".

Sandersu so sicer ankete vseskozi napovedovale gladko zmago nad Trumpom, če bi postal demokratski kandidat, medtem ko je bilo razmerje Trump-Clintonova vedno tesnejše in izid manj gotov.

