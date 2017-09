Ameriška koalicija sredi sirske puščave blokira konvoj Islamske države

Okoli 300 borcev z družinami na poti proti vzhodu

2. september 2017 ob 14:45

Damask - MMC RTV SLO

Koalicija pod vodstvom ZDA je sporočila, da bo še naprej blokirala konvoj evakuiranih borcev Islamske države v Siriji, ki želijo doseči območje pod nadzorom IS-a na iraški meji.

Na stotine borcev iz enklave na sirski meji z Libanonom se je nedavno predalo, z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah in sirsko vlado pa so se dogovorili, da bodo skupaj s svojimi družinami enklavo zapustili in se napotili na vzhod.

A koalicija pravi, da ne oni ne Irak na dogovor niso pristali, zato je v sredo bombardirala cesto, po kateri se je peljal konvoj, navaja BBC. Avtobusi so zato zdaj obtičali na puščavskem območju pod nadzorom sirskih sil med mestoma Humayma in al-Sukhnah.

"Koalicija ne bo dopustila, da bi se borci IS-a pomaknili še vzhodneje proti iraški meji," je sporočila koalicija v izjavi za javnost. "Seljenje teroristov iz enega kraja v drugega, da bi se z njimi ukvarjal nekdo drug, ni dolgoročna rešitev."

Zaradi otrok ne obstreljujejo

V konvoju je okoli 300 pripadnikov IS-a, ki jih koalicija opisuje kot "izkušene borce", a jih niso bombardirali, ker so med njimi tudi ženske in otroci. Koalicija je še sporočila, da jih je oskrbela s hrano in vodo, Siriji pa je - prek Rusije - tudi podala več predlogov, kako bi lahko rešili ženske in otroke.

Je pa koalicija obstreljevala tank in oklepna vozila, s katerimi potujejo borci.

Libanonske in sirske sile ter Hezbolah so se prejšnji teden z IS-om dogovorile o premirju potem, ko so napadle še zadnjo utrdbo džihadistov na libanonsko-sirski meji. Več kot 300 borcem in njihovim družinam so dovolili, da zapustijo območje in se napotijo v Albu Kamal, mesto v sirski provinci Deir al-Zour, 6 kilometrov od iraške meje.

Po tem, ko je načelnik libanonske vojske, general Joseph Aoun, dogovor naznanil, je dejal, da si želi samo posmrtne ostanke libanonskih vojakov, ki jih je IS zajela leta 2014, in noče tvegati še več življenj. A iraški premier Haider al-Abadi je dogovor ostro kritiziral. "V Iraku se borimo proti teroristom, ne pa, da jih pošiljamo v Sirijo," je dejal.

Ameriški predstavnik koalicije Brett McGurk pa meni, da bi morali borce IS-a "ubiti na bojišču, ne pa, da jih brez iraškega pristanka tovorijo čez Sirijo do iraške meje". Iraške sile se ob zračni podpori koalicije pod vodstvom ZDA proti IS-u borijo za nadzor nad mesti v severnem Iraku.

K. S.