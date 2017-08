V sirski pokrajini Hama izbruhnili najhujši spopadi v zadnjih mesecih

Od maja je bilo območje pretežno mirno

4. avgust 2017 ob 18:15

Hama - MMC RTV SLO, Reuters

V pokrajini Hama na severozahodu Sirije so v petek izbruhnili najhujši spopadi in obstreljevanje v zadnjih mesecih, navedbe o začetku pa so različne.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji navaja, da spopade spremlja hudo obstreljevanje, izstreljenih pa je bilo na desetine raket in granat. Observatorij je potrdil, da so spopadi zahtevali smrtne žrtve.

Boji potekajo okoli vasi Man, 23 kilometrov od mesta Hama na zahodu države. Medtem ko Observatorij sporoča, da so boje sprožile provladne sile s poskusom vdora na območje pod nadzorom upornikov, pa libanonsko gibanje Hezbolah, zaveznik predsednika Bašarja Al Asada, pravi, da so napadli uporniki, sirska vojska pa da je napad odbila. Na območju so prisotne tudi džihadistične skupine, kot je Tahrir al Šam.

Območje v pokrajini Hama je bilo pretežno mirno po vzpostavitvi t. i. območja zmanjšanih napetosti, glede katerega sta se dogovorili Rusija kot zaveznica vlade in Turčija kot zaveznica upornikov. Območje zmanjšanih napetosti je začelo veljati na začetku maja.

Glavni napori sirske vojske po maju so bili usmerjeni proti t. i. Islamski državi na vzhodu Sirije, poroča Reuters.

B. V.