Na sirsko-libanonski meji premirje v boju proti IS-ju

IS stisnjen med vojskama na obeh straneh meje

27. avgust 2017 ob 09:54

Beirut - MMC RTV SLO, Reuters

Po tednu dni bojev je v nedeljo na sirsko-libanonski meji začelo veljati premirje med IS-jem ter Hezbolahom, libanonsko in sirsko vojsko, ki se borijo proti džihadistom.

Na severovzhodni meji Libanona s Sirijo je libanonska vojska napadla t. i. Islamsko državo, ki nadzira območje, z druge strani meje pa džihadiste napadata sirska vojska in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah. Tako libanonska kot sirska vojska in Hezbolah pa so razglasili premirje.

Libanonska vojska je v nedeljo sporočila, da je namen premirja omogočiti pogajanja glede usode devetih libanonskih vojakov, ki jih je IS zajel leta 2014 v napadu na obmejno libanonsko mesto Arsal. Pogovori z IS-jem naj bi se že začeli.

Reuters navaja vir v varnostnih službah, ki je dejal, da so pripadniki Hezbolaha vstopili na območje s sirske strani, da bi potrdili, da so libanonski vojaki tam pokopani.

Hezbolah je tesen zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada v sirski vojni. ZDA gibanje označujejo za teroristično. Vsakršna koordinacija med Hezbolahom in libanonsko vojsko bi zato lahko ogrozila ameriško vojaško pomoč za Libanon. Libanonska vojska pravi, da napadov na IS ne koordinira s Hezobalom ali sirsko vojsko. A nekaj komunikacije naj bi med obema stranema vendarle obstajala.

B. V.