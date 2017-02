Ameriška kopenska vojska kmalu tudi v Sirijo?

Gre le za enega izmed več predlogov

16. februar 2017 ob 10:26,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 10:33

Washington - MMC RTV SLO/STA

ZDA bi lahko v okviru vojne proti teroristični skupini Islamski državi kmalu v Sirijo poslale tudi svojo kopensko vojsko.

Ameriški predsednik Donald Trump je Pentagonu naročil, da mu do konca meseca izdela predloge o pospešitvi vojne proti teroristični skupini Islamski državi. Med možnostmi, ki so na mizi, je tudi napotitev kopenskih enot na sever Sirije, kjer bi bili nekakšen tampon med tamkajšnjimi kurdskimi enotami in Turčijo, ki jo je bolj kot terorizma strah neodvisne kurdske države, poroča televizija CNN.

Pentagon razmišlja tudi o odpravi omejitve števila ameriških enot v Iraku, kjer jih je trenutno okrog 5000. Vsako povečanje števila enot pa mora odobriti tudi iraška vlada. Trump je obljubil poraz Islamske države, in CNN ugiba, da bodo ZDA zdaj morda bolj pripravljene tvegati življenja lastnih vojakov.

Predlog je sicer le eden izmed mnogih in ga mora predsednik še potrditi. A če bo potrjen, bo to velika sprememba v primerjavi s politiko Trumpovega predhodnika Baracka Obame, ki ni hotel zaplesti ZDA v novo veliko kopensko vojno, še poroča televizija.

T. K. B.