Ameriški časopisi dvignili glas proti Trumpu: "Novinarji nismo sovražniki"

Al Hussein: "Napadi so blizu spodbujanja nasilja"

16. avgust 2018 ob 07:50

Washington - MMC RTV SLO

Na pobudo časopisa The Boston Globe je skoraj 350 ameriških časopisov na naslovnicah danes objavilo članke, s katerimi zagovarjajo svobodno novinarstvo in se zoperstavljajo "umazani vojni" predsednika Donalda Trumpa proti medijem.

Časopis The Boston Globe želi s kampanjo doseči, da se čim več medijev javno upre Trumpu, ki je odkrito sovražno nastrojen do več televizijskih postaj in časopisov – obtožuje jih, da objavljajo lažne novice, novinarje pa je večkrat označil za "sovražnike ljudstva". Ključnik kampanje je #EnemyOfNone (Nikogaršnji sovražnik). Časopisi so tako danes usklajeno na svojih naslovnicah objavili članke o nevarnostih napadov Trumpove administracije na medije.

"Svobodno novinarstvo je jedro ameriške družbe"

Pozivu The Boston Globa se je odzvala večina največjih ameriških časopisov in nekateri lokalni časopisi, pa tudi tuje medijske hiše, kot je na primer britanski Guardian, ki je v naslovnem članku zapisal, da "Trump ni prvi ameriški predsednik, ki napada novinarje ali se mu zdi, da mu delajo krivico. Je pa prvi, za katerega se zdi, da vodi premišljeno in dosledno politiko spodkopavanja, zmanjševanja in celo ogrožanja dela novinarjev." Dodali so: "Ni naloga novinarjev, da ZDA rešijo pred Trumpom, ampak je naša naloga, da poročamo, preiskujemo in analiziramo po svojih najboljših močeh – in brez strahu."

New York Times je v uvodniku z naslovom "Svobodno novinarstvo vas potrebuje" Trumpove napade na medije označil za "nevarne za dušo demokracije", The Boston Globe pa je v članku z naslovom "Novinarji nismo sovražniki" opozoril na to, da je svobodno novinarstvo jedro ameriških vrednot več kot 200 let. "A danes je resno ogroženo, takšen odnos predsednika do novinarjev pa pošilja signale tudi drugim despotom v tujini."

Pobudi so se med drugim pridružili tudi časopisi Chicago Sun Times, Philadelphia Inquirer in Miami Herald.

Trumpova hči Ivanka se je od očetovih napadov na medije oddaljila, predstavnica Bele hiše za stike z mediji Sarah Saunders pa ni želela zanikati Trumpovih besed, da so "novinarji sovražniki družbe". Julija je CNN objavil tudi posnetek Trumpovega zborovanja na Floridi, ko so njegovi podporniki žalili in preklinjali novinarje, ki so dogodek pokrivali.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Ra’ad Al Hussein je nedavno opozoril, da so Trumpovi napadi na medije "zelo blizu spodbujanja nasilja". "Ta retorika bi lahko novinarjem, ki le opravljajo svoje delo, povzročila veliko škode in privedla celo do samocenzure," je dodal.

A. P. J.