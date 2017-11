Ameriški jedrski poveljnik namerava ignorirati Trumpov ukaz za napad

Napetosti znotraj administracije

19. november 2017 ob 09:12

Washington - MMC RTV SLO

Najvišji jedrski poveljnik v ameriški vojski pravi, da bi se, če predsednik Donald Trump izda ukaz za jedrski napad, temu uprl, češ da gre za "nezakonit" ukaz.

General John Hyten je povedal, da je kot vodja ameriškega strateškega poveljstva predsedniku svetoval na to temo in pričakuje, da se bo našla zakonita alternativa, navaja BBC.

"O teh stvareh veliko razmišljamo. Ko imate tako odgovornost, le kako ne bi? Svetujem predsedniku in on mi bo povedal, kako naprej. In če gre za nekaj nezakonitega, uganete, kaj se bo zgodilo? Rekel bom: gospod predsednik, to je nezakonito. In uganete, kaj bo odvrnil on? Vprašal me bo, kaj pa bi bilo zakonito. In se bomo domislili različnih možnosti, kako bi se lahko odzvali na dano situacijo. Saj ni tako zapleteno," je povedal Hyten na mednarodnem varnostnem forumu v Halifaxu.

In še: "Če izpolniš nezakonit ukaz, boš šel v zapor. Lahko greš v zapor do konca svojih dni."

Predsednik Trump se na Hytenove besede še ni odzval.

Trumpove grožnje

Hytenove izjave so bile izrečene le nekaj dni za tem, ko so ameriški senatorji razpravljali o predsednikovem pooblastilu, da izvede jedrski napad. Nekateri izmed njih so izrazili zaskrbljenost, da bi Trump lahko neodgovorno ukazal tovrstni napad, spet drugi pa so menili, da predsednik mora imeti pooblastila, da deluje brez vmešavanja pravne stroke.

To je bilo sploh prvo tako zaslišanje v več kot 40 letih.

Avgusta je Trump Severni Koreji zagrozil z "ognjem in gnevom, kot ju svet še ni videl", če bo Pjongjang ogrožal ZDA, prejšnji mesec pa je predsednik senatnega odbora za zunanje zadeve, republikanski senator Bob Corker, Trumpa obtožil, da ZDA pelje na pot tretje svetovne vojne.

