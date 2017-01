Ameriški obveščevalci vztrajajo: Rusi so pomagali Trumpu

Clapper: Razkrit bo motiv ruskega vmešavanja

5. januar 2017 ob 17:38,

zadnji poseg: 5. januar 2017 ob 17:45

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

"Bili smo priča do zdaj še nevidenemu napadu na našo demokracijo," je predsedujoči senator John McCain dejal ob zasedanju odbora, ki raziskuje domnevne ruske oziroma tuje računalniške vdore med ameriško volilno kampanjo.

McCain je tako povzel pričanja oziroma poročilo ameriških obveščevalnih služb, ki trdijo, da je ukaz za hekerski napad na strežnik demokratske stranke, izdal Kremelj oziroma vodstvo Rusije. Slednja sicer vse obtožbe zavrača.

Po oceni ameriških obveščevalcev je namreč Rusija z razkritjem občutljivih elektronskih sporočil demokratske stranke pomagala Donaldu Trumpu v boju s Hillary Clinton do zmage na ameriških predsedniških volitvah. Poročilo obveščevalcev o vmešavanju Rusije je bilo v četrtek predano odhajajočemu predsedniku Baracku Obami. S poročilom bo v petek seznanjen tudi Trump, naslednji teden pa naj bi neklasificirana verzija postala javno.

Rusija ima napredne vohunske programe

Kot so v izjavi pred senatnim odborom zapisali vodilni ameriški obveščevalci, "ima Rusija napredne vohunske računalniške programe, ki ogrožajo široko paleto ameriških interesov. Rusija je močan kibernetski igralec, ki predstavlja glavno grožnjo ameriški vojaški, diplomatski, komercialni in kritični infrastrukturi ter omrežjem."

Clapper obljubil razkritje motiva za vdor

"Šlo je za kampanjo na več straneh. Vdiranje je bilo le del te, drugi načini so bili propaganda, podajanje lažnih informacij, lažne novice," je pojasnil nacionalni direktor za obveščanje James Clapper. Poleg njega sta pričala še direktor Agencije za nacionalno varnost (NSA) Michael Rogers in državni podsekretar za obveščevalne dejavnosti Marcel Lettre. Clapper, vrhovni šef "ameriških vohunov", pa je obljubil, da bo motiv za ruske vdore med volilni kampanjo razkrit naslednji teden.

Assange: Rusi niso krivi

V sredo je ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange, ki je objavil elektronska sporočila, zanikal navedbe, da za računalniškimi vdori na strežnike demokratske stranke stojijo Rusi. Assange trdi, da želijo demokrati oziroma Obamova administracija s temi obtožbami zgolj "deligitimizirati prihajajočo Trumpovo administracijo". Trump je sicer obljubil, da bo v tem tednu predstavil nove informacije o hekerskih napadih. A do zdaj se še ni oglasil. Trump je sicer trditve o vmešavanju Rusije označil za "smešne".

Tudi Kitajska vohuni za Američani

Predstavniki obveščevalnih služb so tudi povedali, da kitajska vlada še naprej izvaja kibernetske vohunske operacije za ZDA ter ameriškimi podjetji in organizacijami, čeprav je kitajski predsednik Ši Džinnping leta 2015 obljubil, da bo Kitajska s tem prenehala. "Peking še naprej vohuni za ameriško vlado, našimi zavezniki in podjetji," menijo v treh ameriških obveščevalnih službah.

A. V.