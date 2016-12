ZDA zaradi domnevnih ruskih hekerskih vdorov izgnale 35 ruskih diplomatov

Pričakovati je, da bo ruska vlada sprejela povračilne ukrepe

29. december 2016 ob 17:59,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 20:50

Washington - MMC RTV SLO

ZDA so izgnale 35 ruskih diplomatov z veleposlaništva v Washingtonu in konzulata v San Franciscu. Gre za povračilne ukrepe za domnevne računalniške vdore med ameriškimi predsedniškimi volitvami v škodo demokratske stranke in Hillary Clinton.

Ruski diplomati morajo z družinami zapustiti ZDA v 72 urah. Poleg tega bodo ZDA zaprle tudi poslopji v Marylandu in New Yorku, ki ju Rusija uporablja za zbiranje obveščevalnih podatkov.

Pričakovati je, da bo ruska vlada, ki poseganje v ameriške volitve zanika, sprejela povračilne ukrepe in izgnala ameriške diplomate, navaja BBC.

Kot smo že poročali, je odhajajoča Obamova administracija odločna, da bo še pred predajo položaja Donaldu Trumpu 20. januarja Rusiji zaradi domnevnih vdorov v računalniške strežnike naložila nove sankcije.

Čeprav je Obama do Rusije za odtenek popustljivejši, kot bi bila njegova nesojena naslednica Hillary Clinton, pa ni nobena skrivnost, da je imela njegova administracija s Kremljem precej napete odnose in je, predvsem zaradi ruskih posegov v Ukrajini, Moskvi že naložila več sankcij.

Novoizvoljeni predsednik Trump si po drugi strani z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom redno izmenjuje izraze občudovanja in pohval ter trditve, da se je Rusija vmešala v ameriške volitve oz. jih celo priredila Trumpu v prid, označuje za "smešne".

A eden vidnejših republikanskih senatorjev Lindsey Graham, oster kritik tako Rusije kot Trumpa, je na novinarski konferenci v Latviji napovedal, da bo kongres "preiskal rusko vmešavanje v naše volitve". "Obetajo se dvostrankarske sankcije, ki bodo Rusijo, še posebej pa Putina, močno prizadele," je za CNN dejal Graham. "Rekel bi, da nas 99 senatorjev izmed stotih verjame, da so Rusi to res storili, in zato bomo ukrepali."

Trump brez konkretnega odgovora

Washington Post je sicer nedavno poročal, da je Bela hiša tik pred napovedjo novih protiruskih sankcij kot povračilni ukrep zaradi domnevnih vdorov. Kakšne naj bi te sankcije bile, sicer ni jasno, glede na to, da bo Obama svoj stolček Trumpu predal že čez dobre tri tedne.

Kot spominja Guardian, je Trump med svojo predvolilno kampanjo nekajkrat namignil, da bi ne le odpravil sankcije proti Rusiji, ampak da bi celo razmislil o priznanju Krima kot dela Rusije. In ko so novinarji v sredo Trumpa vprašali, ali meni, da bi morale ZDA sankcionirati Rusijo zaradi njenih domnevnih hekerskih podvigov, je odgovoril: "Mislim, da bi morali že končno nadaljevati svoje življenje. Mislim, da so nam računalniki zelo zapletli naša življenja. Ta računalniška doba nas je privedla do točke, ko nihče točno ne ve, kaj se zares dogaja."

Da bo Trump precej bolj naklonjen Rusiji kot njegov predhodnik nakazuje tudi njegova izbira za novega zunanjega ministra - na ta položaj je imenoval Rexa Tillersona, ki je kot vodja Exxon Mobila vrsto let sklepal posle z Rusijo, njegov dobri prijatelj pa je Igor Sečin, vodja ruskega naftnega giganta Rosnefta in eden najtesnejših Putinovih družabnikov. Tillerson je leta 2014 dejal, da Exxon ameriških sankcij proti Rusiji ne podpira, ker se jih težko učinkovito izvaja.

Sankcije - take in drugačne

Kot opozarja Guardian, pa bi Trump težko odpravil vse protiruske sankcije, tudi če bi to hotel, saj nekatere zadevajo posameznike, vpletene v kršitve človekovih pravic, zato jih lahko odpravi samo kongres. Obamova Bela hiša bi verjetno tudi nove sankcije zaradi računalniških vdorov vpeljala tako, da bi jih Trump težko odpravil.

Kljub temu pa je trenutno v veljavi cela vrsta sankcij, ki so jih ZDA naložile Rusiji zaradi njene priključitve Krima in bi jih Trump zlahka odpravil zgolj z enim podpisom. In če bi Trump to storil, bi evropska podjetja močno pritisnila na lastne vlade, naj tudi EU odpravi sankcije proti Rusiji, da ne bi imela ameriška podjetja nepravične prednosti na ruskem trgu.

Putinov predstavnik Dmitrij Peskov je prejšnji teden dejal, da Rusija s Trumpovo administracijo upa na "nov, svež in konstruktivnejši pristop". Peskov je dejal, da bi Rusija pozdravila dialog, da pa ne bo pritiskala za sprostitev sankcij. "Mi nismo dali pobude za dialog o sankcijah in ne bomo dali pobude za njihovo odpravo," je dejal. Ob tem je dodal, da sankcije Rusije in ZDA niso kaj posebej prizadele, drugače je z evropskimi kmetijskimi pridelovalci, ki so ruske protisankcije še najbolj občutili.

Zaradi sankcij proti Rusiji je namreč na dolgi rok precej bolj na škodi EU kot ZDA, ki so dale pobudo za sankcije. Kljub temu pa je v zadnjem času kar nekaj ameriških podjetij izrazilo nejevoljo nad sankcijami in upanje, da se sankcije končno odpravijo, saj bi se jim s tem odprla vrsta novih mikavnih poslovnih priložnosti.

K. S.