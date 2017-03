Analiza Trumpove reforme: brez zavarovanja bo ostalo še 14 milijonov ljudi

Primanjkljaj bi se v desetih letih znižal za 337 milijard dolarjev

14. marec 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 07:56

Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Zaradi nove republikanske zdravstvene reforme bo zavarovanje do prihodnjega leta izgubilo 14 milijonov Američanov, do leta 2026 pa še 24, v dolgo pričakovani analizi ocenjuje kongresni urad za proračun.

Do leta 2026 bo tako brez zdravstvenega zavarovanja ostalo 52 milijonov ljudi, če bi zdravstvena reforma nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame ostala v veljavi, pa bi bilo brez zavarovanja približno polovica manj Američanov (28 milijonov), v analizi še ugotavlja nestrankarski urad.

Le nekaj ur po tem, ko je bilo poročilo objavljeno, so razpravo na odboru za proračun v predstavniškem domu kongresa prestavili s srede na četrtek, saj, kot predvideva Reuters, je že prej kazalo, da bo zakon le stežka dobil potrebno podporo v senatu, po objavljeni analizi pa so v svoji podpori bolj zadržani tudi v predstavniškem domu. Reformi sicer ne nasprotujejo zgolj demokrati, ampak tudi stroka (predstavniki zdravnikov, nekaterih bolnišnic) in tudi številni republikanci, še piše Reuters.

Republikance pa bi lahko prepričalo dejstvo, da se bo, sodeč po predvidevanjih urada za proračun (CBO), z uvedbo republikanske zdravstvene reforme proračunski primanjkljaj do leta 2026 zmanjšal za 337 milijard dolarjev.

Prihranek na račun najrevnejših

Po Trumpovem predlogu zdravstvene reforme bodo ukinili Obamovo obvezno zavarovanje in odpravili subvencioniranje zavarovanja za Američane z nižjimi dohodki Medicaid - s čimer bi prispevali velik delež k ocenjenemu 337 milijard nižjemu primanjkljaju. Trumpova administracija ob tem obljublja, da bo z davčnimi olajšavami v sistem privabila več mladih in zdravih zavarovancev, kar bi pomenilo, da bo dolgoročno bolj vzdržen, poleg tega pa bodo morali starejši zdravstvenim zavarovalnicam plačevati več kot mlajši, kar je Obamacare prepovedal, s pojasnilom, da gre za diskriminacijo.

Do leta 2019 naj bi se premije povišale za 20 odstotkov bolj, kot bi se, če bi v veljavi ostal Obamacare, po 2020 pa naj bi se to obrnilo in do leta 2026 bi bile republikanske premije nižje za deset odstotkov, kot bi bile z Obamacarom.

Trump in pristojni minister Price analize zavračata

Zdravstveni minister Tom Price je ocene kongresnega urada odločno zavrnil in zatrdil, da pri analizi niso upoštevali zakonodaje, ki naj bi jo še sprejeli. Price je ob tem še dodal, da je cilj reforme razširiti zavarovanja na več ljudi, a za manj denarja. Donald Trump je sicer že vnaprej kritiziral omenjeno poročilo in ga označil za neverodostojno. Prepričan je, da bo reforma znižala stroške zavarovanja in ga naredila dostopnega za vse Američane.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, ki velja za glavnega promotorja republikanske zdravstvene reforme, je po objavi analize dejal, da je ta potrdila, kar so obljubljali – da se bodo na koncu premije znižale. "Naš načrt ni, da bi prisilili ljudi k nakupu dragega, za vse enakega zavarovanja. Ljudem želimo dati več možnosti in boljši dostop do takšnega zavarovanja, ki ga hočejo in ki si ga lahko privoščijo. Če imajo ljudje več izbire, se cene znižajo," je še dejal v odzivu na analizo.

T. K. B.