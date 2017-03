Republikanci neenotni glede nove zdravstvene reforme

Reformo označili za Obamacare 2.0

Republikansko vodstvo predstavniškega doma kongresa je predstavilo zdravstveno reformo, ki pa ji, sicer iz različnih razlogov, nasprotujejo demokrati in tudi konservativni republikanci.

Ameriški predsednik Donald Trump je med kampanjo obljubljal odpravo reforme svojega predhodnika Baracka Obame, znane kot Obamacare. Tako je tudi nemudoma podprl republikanski predlog zdravstvene reforme. Dejal je, da je zelo ponosen na to, kar so naredili, in da ne bo zavlačevanja ali izgovorov ter bodo šli hitro naprej. Podpredsednik Mike Pence je dodal, da je to edina možnost za odpravo Obamove reforme.

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell je zagotovil, da bodo reformo sprejeli že aprila, kar je zelo optimistična napoved, saj republikanci glede vsebine reforme niso enotni. Proti predlogu je vrsta konservativnih organizacij, v senatu pa je najglasnejši Rand Paul iz Kentuckyja, ki meni, da je predlog preveč liberalen oziroma predvideva preveliko proračunske porabe. Napovedal je, da ga v senatu ne bodo podprli. Skupaj z drugimi kritiki iz vrst republikancev ga je označil za omiljeno različico Obamacare oziroma za Obamacare 2.0.

Med nasprotniki predloga so tudi republikanski guvernerji nekaterih držav, in sicer zato, ker odpravlja širitev zveznega sodelovanja v pokrivanju stroškov zdravstvenega sistema za najrevnejše Medicaid. Demokrati na drugi strani trdijo, da gre v bistvu za davčne olajšave za bogate, zamaskirane v zdravstveno reformo.

Vsi demokrati bodo glasovali proti

Obamacare je omogočil, da je 20 milijonov prej nezavarovanih Američanov dobilo zdravstveno zavarovanje, vendar pa je povečanje zavarovalnih premij, ki so bile problem tudi predtem, ujezilo veliko Američanov. Glavni problem ameriškega zdravstvenega sistema je hitro naraščanje stroškov oziroma premij in zdravljenja. Obama je z reformo rast cen nekoliko upočasnil, vendar ne dovolj.

Republikanci imajo sicer večino v obeh domovih, vendar pa je Obamacare priljubljen tudi v številnih državah, ki so večinoma republikanske. Če bi bilo na primer več kot 20 republikancev v spodnjem domu nenaklonjenih novi reformi, bi jo težko potrdili, v senatu pa lahko izgubijo le podporo dveh članov, piše BBC. Za novo reformo po pričakovanjih ne bo glasoval noben demokrat, saj pravijo, da bi z novo zakonodajo veliko ljudi ostalo nezavarovanih.

