Anketa: Propad pogajanj v Nemčiji naj bi najbolj koristil skrajni desnici

Kanclerka Angela Merkel ni naklonjena novim volitvam

26. november 2017 ob 14:26

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Propad pogajanj o vzpostavitvi t. i. jamajške koalicije v Nemčiji je najbolj koristil skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD), kaže zadnja javnomnenjska raziskava portala YouGov.

Tako meni 35 odstotkov vprašanih. Da je propad pogovorov med krščanskimi demokrati (CDU/CSU), Zelenimi in Svobodnimi demokrati (FDP) najbolj koristil socialdemokratom (SPD), je menilo 12 odstotkov vprašanih, da bo največ iz tega potegnil CDU kanclerke Angele Merkel, pa jih meni osem odstotkov. Sedem odstotkov anketirancev je dejalo, da bo propad pogajanj najbolj koristil FDP-ju, pet odstotkov pa to meni za Zelene, raziskavo YouGov povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Večina vprašanih ne nasprotuje predčasnim volitvam. Tako jih 65 odstotkov meni, da te niso velika težava in da so v trdni demokraciji tudi mogoče. V primeru novih volitev bi 59 odstotkov vprašanih volilo iste stranke, kot so jih 24. septembra, osem odstotkov bi se jih odločilo drugače, sedem odstotkov pa bi se jih pridružilo enajstim odstotkom, ki že septembra niso odšli na volišča. Kanclerka je že dejala, da ni naklonjena predčasnim volitvam.

Ob vprašanju, ali naj Angela Merkel še naprej vodi nemško vlado, so bili anketiranci razdeljeni. 40 odstotkov jih njeno vodenje vlade podpira, 41 pa ne. Manj razdeljenosti je bilo glede usode predsednika SPD-ja Martina Schulza. Da bi bil na predčasnih volitvah spet kanclerski kandidat stranke, je menilo le 23 odstotkov vprašanih, 56 odstotkov pa jih je bilo proti.

Podpora naj bi rasla tudi CDU/CSU-ju in SPD-ju

Časnik Bild am Sonntag je medtem objavil raziskavo, ki kaže, da se prebivalci Nemčije vendarle vse bolj ogrevajo za obnovitev velike koalicije med CDU/CSU-jem in SPD-jem. Obema strankama očitno raste podpora.

Koaliciji CDU/CSU je podpora v zadnjem tednu zrasla za dve odstotni točki, na 33 odstotkov, SPD-ju pa za eno odstotno točko, na 22 odstotkov.

B. V.