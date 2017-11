Politična kriza v Nemčiji: SPD tehta vstop v veliko koalicijo

Schulz v Berlinu sestankoval s Steinmeierjem

23. november 2017 ob 15:07,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 20:11

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Potem ko so v Nemčiji propadla koalicijska pogajanja krščanskih demokratov (CDU/CSU) s svobodnimi demokrati in zelenimi, se stopnjuje pritisk na socialdemokrate (SPD), naj skupaj s CDU/CSU-jem oblikujejo t. i. veliko koalicijo in tako preprečijo nove volitve.

Vodja SPD-ja Martin Schulz je vse od septembrskih volitev, na katerih je SPD z 20 odstotki podpore dosegel najslabši izid po letu 1949, zavračal vstop v koalicijo s krščanskimi demokrati. A nekateri člani SPD-ja, med katerimi je tudi zunanji minister Sigmar Gabriel, pozivajo Schulza, naj si premisli in vstopi v veliko koalicijo s krščanskimi demokrati, s katerimi je SPD vladal od leta 2013.

Schulz najprej k Steinmeierju, nato še v strankarski štab

Schulz se je v četrtek ob 15.00 v Berlinu sešel z nemškim predsednikom Frankom Walterjem Steinmeierjem, ki skupaj s strankarskimi veljaki išče rešitev za nastalo politično krizo. Po sestanku s Steinmeierjem pa se bo Schulz pogovoril še s svojimi strankarskimi kolegi. "Govorili bomo o tem, kako oblikovati novo vlado," je dejal vir iz stranke in dodal, da je na mizi tudi možnost posredno podpreti Merklovo, s tem da ne bi blokirali manjšinske vlade.

Bi nove volitve pomenile odhod Schulza?

"Schulz je pred veliko odločitvijo tudi zato, ker bi v primeru novih volitev skoraj zagotovo moral oditi s položaja voditelja stranke. Stranka pa medtem postaja vse bolj razdeljena. SPD je pred pomembno, morda zgodovinsko odločitvijo," je ta TV Slovenija poročala Polona Fijavž.

Nemčija si ne more privoščiti "politične pritlikavosti"

Predsednica krščanskih demokratov in nemška kanclerka Angela Merkel je sicer dejala, da ima, če ji ne bo uspelo oblikovati velike koalicije, rajši nove volitve kot pa manjšinsko vlado. Volker Kauder, vodja poslanske skupine krščanskih demokratov, pa je dejal, da si želi, da bi dozdajšnji koalicijski partnerji našli skupni jezik in nadaljevali delo. "Gospodarsko najmočnejša država v Evropi si ne more privoščiti, da bi se obnašala kot politični pritlikavec," je za Reuters povedal Kauder.

Die Welt: Nekateri lokalni podmladki zahtevajo odhod Merklove

Tudi prihodnost kanclerke Merklove je nejasna. Več lokalnih pomladkov stranke je v zadnjih dneh zahtevalo njen odstop, vrh stranke jo medtem še vedno podpira, piše nemški časopis Die Welt.

Lindner tudi po novih volitvah ne bi želel v "jamajško" koalicijo

Medtem pa je vodja svobodnih demokratov (FDP) Christan Lindner, ki je v nedeljo izstopil iz pogajanj, za časopis Kölner Stadt-Anzeiger dejal, da tudi po morebitnih predčasnih volitvah ne nameravajo sodelovati na pogajanjih o oblikovanju jamajške koalicije.

Uradniki v Bruslju in administracija novega francoskega predsednika Emmanuela Macrona se bojijo, da bi meseci politične nestabilnosti v Nemčiji odložili načrtovane reforme Evropske unije (EU).

A. V.