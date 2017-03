Antwerpen: Ni jasno, ali je šlo za poskus napada ali beg

Nihče ni bil ranjen

V belgijskem pristaniškem mestu Antwerpen je bil aretiran moški, ki je z avtomobilom ogrožal pešce in bežal pred vojsko. Aretirani je tunizijski, in ne francoski državljan, živi pa v Franciji. V vozilu so našli orožje. Ni jasno, ali je sploh šlo za poskus napada.

Incident se je zgodil, ko so vojaki, ki ob policiji patruljirajo na ulicah, skušali ustaviti moškega, ki je z veliko hitrostjo vozil po glavni nakupovalni ulici De Meir, namenjeni pešcem. Ta jim je pobegnil in ogrozil več pešcev.

Osumljenec je z vozilom s francoskimi registrskimi tablicami z veliko hitrostjo vozil po nakupovalni ulici De Meir, je po poročanju BBC-ja dejal načelnik policije v Antwerpnu Serge Muyters. Kot je dejal, so ga opazili vojaki, ki so skušali zaustaviti vozilo, a je vozniku uspelo pobegniti. Vozilo in voznika je pozneje prestregla policijska enota za hitro posredovanje, poroča BBC.

Poskus napada ali beg?

Ni sicer jasno, ali je šlo za poskus napada ali pa za beg pred organi pregona. Več neimenovanih predstavnikov belgijskih oblasti blizu preiskave je namreč za francosko tiskovno agencijo AFP izrazilo dvom o tem, da je šlo za napad. Pojasnili so tudi, da je bil moški "pod vplivom nečesa", ni pa še jasno, česa.

AFP je še poročal, da čeprav je belgijsko tožilstvo sporočilo, da gre za francoskega državljana, so francoski viri pojasnili, da gre dejansko za tunizijskega državljana z dovoljenjem za bivanje v Franciji. Reuters je poročal, da gre za 39-letnega Mohameda R.

V avtomobilu so po poročanju BBC-ja našli nože, puško in nekaj za zdaj neznane tekočine. Vozilo pregleduje bombna enota policije. Nemška tiskovna agencija DPA je pred tem poročala, da naj bi bil moški že stari znanec policije zaradi nezakonitega posedovanja orožja.

Premier Charles Michel je zaradi odziva že pohvalil mestne oblasti. Župan Antwerpna Bart de Wever se je zahvalil policiji za ukrepanje, s katerim so preprečili morebiten napad.

Dogodek se je zgodil dan po napadu v Londonu, v katerem so umrli štirje ljudje, vključno z napadalcem, ranjenih pa jih je bilo 40. V sredo je bila tudi obletnica terorističnih napadov v Bruslju, v katerih je umrlo 32 ljudi.

