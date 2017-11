Argentina: Po 13 dneh še brez sledu za podmornico s 44 mornarji

S pogrešane podmornice so nazadnje poročali o kratkem stiku

28. november 2017 ob 15:48

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Svojci 44 mornarjev na pogrešani argentinski podmornici ARA San Juan, s katero so izgubili stik 15. novembra, počasi izgubljajo upe na rešitev. Zadnje sporočilo s podmornice se je pred prekinitvijo radijske povezave nanašalo na kratek stik, zaradi česar je prišlo do vdora vode.

Iz podmornice so nazadnje sporočili, da je morska voda vdrla v prezračevalni sistem, zaradi česar je prišlo do kratkega stika na akumulatorju. Na tisti točki so podmornici izdali ukaz, naj zamenja akumulator in nadaljuje plovbo do matičnega oporišča.

"Žal še vedno nismo locirali ali našli podmornice San Juan," je povedal tiskovni predstavnik podmornice Enrique Balbi, ki je ob tem zavrnil možnost napada na podmornico. Pojasnil je, da bi lahko kratek stik ali požar povzročilo drastično zmanjšanje količine kisika v podmornici.

Na rutinski poti

Pogrešana dizelska podmornica je bila na rutinski poti iz mornariškega oporišča v kraju Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v svoje oporišče Mar del Plata južno od Buenos Airesa, ko so 430 kilometrov od obale z njo izgubili vsak stik.

Izdelana je bila leta 1983 v Nemčiji, dolga je 66 metrov, doseže pa hitrost do 45 kilometrov na uro, njen doseg je 22.224 kilometrov.

Argentinska mornarica je prejšnji teden sporočila, da so tik po prekinitvi radijskega stika s pogrešane podmornice zaznali nenavaden zvok, ki bi bil lahko eksplozija. Tudi iz Organizacije za pripravo pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), ki ima sedež na Dunaju, so pozneje sporočili, da so tri ure po zadnji komunikaciji podmornice z mornarico na poti podmornice zaznali dogodek, ki bi bil lahko eksplozija.

Svojci izgubljajo upanje

V iskanju podmornice ARA San Juan sodeluje 15 držav, podmornica pa je imela v času, ko so z njo izgubili stik, zaloge kisika samo še za sedem dni.

Med svojci pogrešanih mornarjev se počasi začenja pojavljati razdor med tistimi, ki še nočejo obupati, in tistimi, ki pravijo, da je čas, da sprejmejo, da se njihovi najdražji ne bodo vrnili živi. Nekateri svojci se oklepajo še zadnjega upanja in pravijo, da ni zadostnih fizičnih dokazov, da je na podmornici dejansko prišlo do eksplozije. Upajo tudi, da se je morda podmornici uspelo dvigniti dovolj blizu vodne površine, da je napolnila zalogo kisika.

Itatí Leguizamón je manj optimistična in meni, da je njen mož, član posadke German Suárez, mrtev. "Nobene možnosti ni, da so še živi," je v joku povedala novinarjem. "Ne, da si želim tega. Ljubim ga. Obožujem ga. Za seboj je pustil svojo mamo in sestro, a nobenega smisla nima biti trmast. Druge družine me napadajo zaradi mojih besed, ampak zakaj pa je še niso našli? Zakaj nam ne povedo resnice?" se sprašuje Leguizamónova.

K. S.