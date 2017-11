Za pogrešano podmornico bi bila lahko usodna eksplozija

Argentina pri iskanju sprejela pomoč Rusije

23. november 2017 ob 09:20,

zadnji poseg: 23. november 2017 ob 17:52

Buenos Aires - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Argentinska mornarica je sporočila, da so tik po prekinitvi radijskega stika s podmornico ARA San Juan, ki je od 15. novembra pogrešana skupaj s 44 člani posadke, v bližini kraja zadnje znane lokacije podmornice zaznali nenavaden zvok, ki bi lahko bil eksplozija.

"Hidro-akustično anomalijo, ki ni bila jedrskega izvora", je prejšnji teden na območju Južnega Atlantika, kjer je izginila podmornica, zaznala mednarodna organizacija s sedežem na Dunaju, ki se bori proti jedrskim poskusom. Njene opazovalne postaje po svetu so opremljene tudi s t. i. hidrofoni, to je podvodnimi mikrofoni, ki zaznavajo nenavadno gibanje valov.

"Lahko bi šlo za eksplozijo, a tega ne moremo z gotovostjo trditi," je za Reuters dejal Mario Zampolli, inženir organizacije, ki je o zaznanem nenavadnem zvoku v sredo obvestila argentinske oblasti, ti pa nato javnost in svojce pogrešanih mornarjev.

Putin poklical Macrija

Medtem pa je Argentina pri iskanju podmornice sprejela tudi pomoč Rusije. Ruski predsednik Vladimir Putin je poklical argentinskega kolega Mauricia Macrija in mu ponudil pomoč ruskega raziskovalnega plovila in posadke, ki ima izkušnje s podobnimi iskalnimi akcijami. Pri iskanju podmornice, ki je prejšnjo sredo sporočila tehnično napako, nato pa izginila, zdaj sodeluje že več kot deset držav, tudi ZDA. Američani so na območje poslali dve podvodni plovili s sonarji, ki proučujejo morsko dno. Argentincem z ladjami ali letali pomagajo tudi Brazilija, Čile, Kolumbija, Francija, Nemčija, Peru, Južna Afrika, Urugvaj in Velika Britanija.

Zaloge kisika kritične

Predstavnik argentinske mornarice Enrique Balbi je v četrtek dejal, da je iskanje "prešlo v kritično obdobje", saj so mornarji v podmornici, če so še živi, zdaj gotovo že porabili skoraj vse zaloge kisika. Zalog kisika naj bi bilo sicer za od sedem do deset dni.

Izginila 430 km vzhodno od argentinske obale

Podmornica je bila v času izginotja na rutinski poti iz mornariškega oporišča Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v Mar del Plato. Izginila je okoli 430 kilometrov vzhodno od argentinske obale.

Podmornica je bila izdelana leta 1983 v Nemčiji. Dolga je 66 metrov, doseže hitrost do 45 kilometrov na uro, doseg pa ima 22.224 kilometrov.

A. P. J., A. V.