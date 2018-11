Avstralska policija napad z nožem v Melbournu obravnava kot terorizem

Odgovornost za napad je prevzel IS

9. november 2018 ob 14:33

Melbourne

Napad z nožem v središču Melbourna, v katerem je bil en človek ubit, dva pa sta bila ranjena, policija preiskuje kot teroristično dejanje.

Policija je sporočila, da je bil napadalec, ki ga je policija ustrelila in je zaradi strelnih ran umrl v bolnišnici, znan obveščevalnim službam. Družina napadalca, ki je bil iz Somalije, živi v Avstraliji že več desetletij.

Tamkajšnji mediji so objavili fotografije visokega moškega, oblečenega v črno tuniko, ki ob gorečem avtomobilu maha z rokami in skuša z nožem zabosti policiste. Ti so nato moškega ustrelili.

Napadalčevo vozilo na štirikolesni pogon je bilo napolnjeno s plinskimi jeklenkami, je dejal Graham Ashton, vodja policije v avstralski državi Victoria. "Napad zdaj preiskujemo kot teroristično dejanje," je dodal. Preiskavo je prevzela protiteroristična enota.

Napad se je zgodil v poslovni četrti Melbourna nekaj po 16. uri po krajevnem času, ko so se ljudje vračali iz služb. Policija se je sprva odzvala na opozorila o zažganem vozilu.

Odgovornost za napad je prevzela t. i. Islamska država (IS), ki je prek svoje spletne strani Amak sporočila, da je bil napadalec v Melbournu njihov borec.

B. V.