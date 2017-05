Avstrija poziva Nizozemsko: Zaprite laboratorije za izdelavo mamil

Mamila se naročajo na temnem spletu in pošiljajo po pošti

23. maj 2017 ob 20:37

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Nizozemska po mnenju avstrijskega notranjega ministra naredi premalo za zaprtje laboratorijev za proizvodnjo mamil, kot so ekstazi in metamfetamini, ki jih nato pošiljajo v ZDA in po Evropi.

Skupina avstrijskih in nemških kriminalistov je v lanskem letu prestregla 6.000 zavojčkov, v katerih je bilo okoli 170 kilogramov mamil, ki so jih uživalci kupili na temnem spletu (dark web).

Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je povedal, da je bilo veliko zaseženih mamil proizvedenih na Nizozemskem, od koder so jih uporabnikom pošiljali po nemški pošti.

"Sodelovanje moramo izboljšati," je bil jasen Sobotka in pojasnil, da se bo o tem še ta teden pogovarjal z nizozemskim kolegom, saj je ključnega pomena, da se ustavi proizvodnja v teh laboratorijih.

Kot je povedal vodja avstrijskega urada za boj proti mamilom, Dieter Csefan, kriminalne tolpe za laboratorije uporabljajo ladijske zabojnike, v katerih vsak teden proizvedejo okoli 500 kilogramov mamil. Glavni cilj za pošiljanje mamil so ZDA, sledi Avstrija. Zabojnike zakopljejo od pet do šest metrov pod zemljo na jugu Nizozemske.

Neodzivni Nizozemci

Avstrijskim kriminalistom je uspelo prestreči prepovedana mamila iz skupine A, kot so kokain in ekstazi kot tudi metaamfetamine, marihuano in fentanil, sintetični opioid, s katerim se je predoziral pokojni ameriški glasbenik Prince.

Vodja zveznih avstrijskih kriminalistov Franz Lang je bil kritičen do nizozemskih kolegov, ki niso uspeli izvesti učinkovite preiskave proizvodnje mamil v laboratorijih. Tako so pogosto posredovali zahteve nizozemskim kriminalistom, ki pa se jih niso lotili takoj ali pa sploh ne.

Po drugi strani je Lang kot zgledno pohvalil sodelovanje z oblastmi na Češkem, ki prav tako predstavlja velik trg za mamila. Čeprav je sodelovanje s češkimi kolegi zgledno, pa je po besedah Langa boj proti prodaji mamil prek spleta še v povojih.

G. V.