Avstrijska vlada načrtuje prepoved naglavnih rut v vrtcih in šolah

Nošenje naglavnih rut Kurz označil za "vzporedno družbo"

4. april 2018 ob 20:08

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters

Avstrijska vlada je napovedala prepoved nošenja naglavnih rut za deklice v vrtcih in osnovnih šolah, kar predstavlja kot grožnjo tradicionalni avstrijski kulturi.

"Naš cilj je soočiti se s kakršnim koli razvojem vzporednih družb v Avstriji," je dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz. Izraz "vzporedne družbe" je po poročanju Reutersa Kurz uporabil za oznako domnevne grožnje, ki naj bi jo nekateri muslimani predstavljali tradicionalni kulturi v državi. "Del tega je seveda tudi to, da deklice nosijo naglavno ruto v vrtcih ali osnovnih šolah," je dejal Kurz. Če bi se načrt prelevil v zakonodajo, bi prepoved veljala za deklice, stare do 10 let.

Številni muslimani sicer verjamejo, da njihova vera nalaga deklicam, da nosijo naglavno ruto od pubertete naprej. Pred tem obdobjem deklice le redko nosijo rute.

Na tiskovni konferenci skupaj s podkanclerjem Heinz-Christianom Strachejem, predsednikom koalicijskih skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), je Kurz dejal, da menijo, da obstaja problem v šolah, pri čemer ni trditve podkrepil z nobenimi podatki.

"Kar lahko povem, je, da gre za naraščajoč pojav. Pred nekaj desetletji tega ni bilo v Avstriji, zdaj pa se pojavlja predvsem v islamskih vrtcih, pa tudi v nekaterih javnih ustanovah na Dunaju in v drugih mestih," je dejal Kurz, ki je napovedal pripravo predloga zakona.

Da bi se prepoved naglavnih rut v vrtcih, ki jih upravljajo pokrajine, uveljavila, potrebuje vlada dvotretjinsko podporo v parlamentu, torej tudi podporo bodisi Socialnih demokratov bodisi liberalne stranke Neos. Socialni demokrati niso izključili sodelovanje pri tem vprašanju, v Neosu pa so dejali, da bodo pregledali besedilo predstavljenega predloga.

Pokrivanje obraza že prepovedali

Predhodna koalicija socialnih demokratov in Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) zdajšnjega kanclerja je sicer sprejela zakon, ki prepoveduje pokrivanje obraza, vključno z muslimanskim pokrivalom, na javnih mestih. Zakon pa ni prepovedal nošenje naglavnih rut za ženske in dekleta.

Prejšnja koalicija je razmišljala o prepovedi nošenja naglavnih rut za učitelje, a so načrt opustili po razpravi o verskih simbolih v šolah, v katerih v učilnicah pogosto še vedno visijo katoliški križi.

B. V.