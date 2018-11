Bo Pakistan le ukinil "protiislamski" zakon o odpravi otroških porok?

Starost deklic pogosto določijo na podlagi njenega videza

18. november 2018 ob 07:05

Islamabad - MMC RTV SLO

Pakistan, kljub poskusom, še vedno ni zakonsko prepovedal otroških porok, saj da to ni v skladu s Koranom, v poroko so tako prisiljene tudi deklice, stare devet let, a sporni praksi morda le bije zadnja ura.

Pakistanska ministrica za človekove pravice Šerin (Shireen) M. Mazari je nedavno spregovorila o obvezi vlade, ki da si bo prizadevala za pospešitev spoštovanja človekovih pravic vseh prebivalcev Pakistana. Predlog zakona, ki ga je na začetku novembra predložila senatorki Ljudske stranke Šeri (Sherry) Rehman, predvideva tudi prepoved otroških porok oziroma porok pred dopolnjenim 18 letom, "kar je odlična priložnost vlade, da se končno zaveže k tej zaobljubi", ugotavlja humanitarna organizacija Human Rights Watch.

Ali kot je dejala poslanka Pakistanske muslimanske lige (Nawaz) iz pakistanske pokrajine Pandžab Nadžma Afdzal Han (Najma Afzal Khan): "Če pred dopolnjenim 18 letom ne moreš voziti avtomobila in voliti, zakaj bi ti bilo potem dovoljeno, da se lahko poročiš?"

"Protiislamska" pobuda

V Pakistanu je bil že dvakrat zavrnjen predlog spremembe zakona za prepoved otroških porok, ki bi starost deklet dvignil s 16 na 18 let. Nazadnje maja 2017 po srditem uporu vrhovnega verskega organa v državi Sveta islamske ideologije (CII), ki pakistanski vladi svetuje pri sprejemanju zakonov glede na njihovo skladnost s šeriatskim pravom. Ko je tako leta 2016 zakonski predlog vložil in hitro tudi umaknil poslanec Marvi Menon, je CII sprejel odločitev, da parlament "ne more sprejeti zakonodaje, ki je v nasprotju s tem, kar uči Koran", saj da so tovrstni zakoni "protiislamski" in "bogokletni" ter da so za poroko deklice godne od osmega leta starosti, pod pogojem, "da kažejo vidne znake pubertete", kar je v času hitrega sveta res lahko že pri starosti osmih let.

Manjši napredek je bil sicer storjen februarja 2017 s sprejetjem amandmaja h kazenskemu zakonu, s katerim je pakistanski parlament na državni ravni kaznoval kršitelje z zaporno kaznijo med petimi in desetimi leti ter denarno kaznijo do enega milijona rupij (okoli 8.000 evrov). Minimalna starost za neveste je še vedno 16 let, za fante 18. Poslanka Afzal Han na tem mestu opozarja tudi na diskriminacijo med spoloma: "Zakaj je minimalna starost za fante določena pri starosti 18 let, pri dekletih pa pri 16? Pakistanska ustava je bila oblikovana na temelju enakosti in enega pravila za vse."

Še globlje v revščino

Po podatkih Unicefa je Pakistan v samem vrhu glede porok otrok, saj je v zakonskem stanu pred dopolnjenim 18 letom 21 odstotkov deklet, pred dopolnjenim 15 letom pa trije odstotki. Med njimi je bila tudi Nasrin; ko je bila pri svojih 18 letih že tretjič noseča, jo je mož poslal nazaj k njenim staršem in zahteval ločitev, saj si je izbral novo ženo. "Kmalu po poroki me je začel tepsti in fizično zlorabljati, poskusil me je tudi zažgati," je dejala za The Globe Post.

Kot opozarja nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW), je pri otroških porokah skrb vzbujajoče, da se pojavljajo v najbolj marginaliziranih in ranljivih družbenih skupinah, njene posledice pa so uničujoče: poročene deklice pogosteje ne zaključijo šolanja kot neporočene vrstnice, v nosečnosti imajo več zapletov kot bolj zrele ženske, več zdravstvenih težav imajo tudi njihovi dojenčki.

Glede na statistiko je smrtnost novorojenčkov 116 na tisoč, če je dekle staro manj kot 20 let, če je starejše od omenjene starosti, pa je smrtnost nižja, in sicer 75 na tisoč. WHO prav tako ugotavlja, da so poročena dekleta tudi bolj izpostavljene družinskemu nasilju od žensk, ki se poročijo v višji starosti, "otroške poroke družino potisnejo še globlje v revščino".

Poroka v zameno za poravnavo dolga

V Pakistanu je veliko nevladnih organizacij, ki se borijo za spremembo zakonodaje, še posebej dejavni sta skupini Group Development in Bedari. Anbrin Adžaib (Anbreen Ajaib), direktorica Bedarija, organizacije, ki se bori za zaščito in promocijo človekovih pravic, pravic otrok, žensk in drugih marginalnih skupin v Pakistanu in ki je v svojem izobraževalnem programu k finančni osamosvojitvi pomagala tudi Nasrin, poudarja, da je tradicija, kultura in navada otroških porok v Pakistanu zakoreninjena v družbi.

"Pogosta so denarna plačila, poravnava dolga ali izmenjava hčera, ki jih je kaznovala džirga ali pančajat (svet starejših v skupnosti)," pa poroča organizacija Dekleta, ne neveste (Girls Not Brides), v kateri deluje 900 nevladnih organizacij po vsem svetu, ki se zavzemajo za končanje otroških porok. Po podatkih omenjene organizacije se na svetu vsaki dve sekundi poroči dekle, mlajše od 18 let.

Starost deklet določa njihov videz

Ko je bil Pakistan (takrat še pod Indijo) del britanske kolonije, so Britanci leta 1929 minimalno zakonsko omejitev za poroko deklic dvignili na 14 let in predpisali tisoč rupij (okoli devet evrov) kazni za kršitelje. Leta 1961 se je najnižja starost dvignila na 16 let, za moške pa znižala z 21 na 18 let in tako je tudi ostalo. A še te nizke starostne omejitve se po poročanju organizacije Bedari ne upošteva.

"Register z letnicami rojstev ni upoštevan, starost večine deklet, sploh na podeželju, je določena na podlagi njihovega videza in telesne razvitosti. V večjem delu Pakistana je vse izvedeno ustno," izpostavlja organizacija Bedari, ki opozarja na nujnost, da Pakistan uskladi svojo zakonodajo z mednarodno – Pakistan se je namreč v ciljih Trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG ZB) zavezal, da bo do leta 2030 (Agenda 2030) odpravil otroške poroke.

Katja Štok