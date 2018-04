Južna Koreja utišala zvočnike ob meji s Severno Korejo

Južna Koreja je ob meji s Severno Korejo ugasnila na ducate zvočnikov, ki so bili namenjeni širjenju "propagande" v obmejnem pasu s komunističnim režimom. Ni še znano, ali bodo Severni Korejci storili enako s svojimi zvočniki.

Južna Koreja je po zvočnikih vrtela za Severno Korejo "sovražno propagando": od popularne glasbe, razprav o demokraciji in kapitalizmu pa do kritičnih novic o režimu v Pjongjangu. Zvočnikom so bili izpostavljeni severnokorejski vojaki in tudi civilno prebivalstvo na območju.

Na drugi strani Severni Korejci po zvočnikih na jug pošiljajo kritična poročila o Seulu in njegovih zaveznikih. "Propagandna vojna" po zvočnikih poteka z nekaj prekinitvami od doseženega premirja v korejski vojni leta 1953 naprej. Južna Koreja jih je nazadnje prižgala leta 2016 kot odziv na severnokorejske jedrske poskuse.

Srečanje Kim Džong Una in Mun Dže Ina

Kot je po poročanju BBC-ja sporočilo južnokorejsko ministrstvo za obrambo, je poteza namenjena "zmanjševanju vojaških napetosti med državama in ustvarjanju ozračja za miroljubne pogovore". Konec tedna, v petek, se bosta namreč v obmejni vasici Panmundžom srečala severnokorejski voditelj Kim Džong Un in južnokorejski predsednik Mun Dže In, kar bo po več kot desetletju prvo srečanje na najvišji ravni in tretje po letu 1953.

Severna Koreja ustavila jedrske poskuse

Prejšnji teden je Severna Koreja presenetljivo sporočila, da bo opustila vse nadaljnje jedrske poskuse, prav tako pa ne bo več izstreljevala raket srednjega in dolgega dosega. Zaradi poskusov se je Severna Koreja znašla pod velikim pritiskom mednarodne skupnosti na čelu z ZDA. Predvidoma junija naj bi se Kim Džong Un na zgodovinskem srečanju sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

