Nova Zelandija: V primeru pogrešane britanske popotnice našli truplo

9. december 2018 ob 16:16

Novozelandska policija, ki preiskuje umor mlade britanske popotnice Grace Millane, je na gosto poraščenem območju zahodno od Aucklanda našla truplo.

Detektivski inšpektor Scott Beard meni, da truplo pripada pogrešani 22-letni Millanovi, a ga morajo še uradno identificirati.

"Pred kratkim smo našli truplo, za katero menimo, da je Grace," je začel Beard. "Zdaj sledi uradni postopek identifikacije, a glede na dokaze, ki smo jih zbrali v zadnjih nekaj dneh, menimo, da gre za Grace." Beard je dodal, da je to "neznosen" čas za družino Millane in jim izrekel vso sožalje.

Oče pokojne Britanke, David Millane, je v spremstvu svojega brata priletel v Auckland v petek in v joku pozval h kakršnimkoli informacijam glede pogrešane hčerke. Maše za Grace so potekale tako v njenem rodnem Essexu kot po Novi Zelandiji.

Beard je še povedal, da je policija "zadovoljna, da lahko Grace vrne svojcem" in da čeprav so Millanovi "povsem uničeni", jim nekaj utehe predstavlja vsaj to, da so našli njeno truplo. "Vsak oče, vsak starš v tej situaciji bo trpel in čutim z njim. Tudi sam imam podobno staro hčerko, zato ima vso našo podporo, a je težko," je nadaljeval detektiv.

Obtožen 26-letnik

Žensko truplo so našli v nedeljo popoldne v gozdu okoli 10 metrov proč od ceste. Že v soboto pa so proti 26-letnemu domačinu iz Aucklanda vložili obtožnico za umor Millanove. Poleg tega so v mestu Taupo 270 kilometrov južno od Aucklanda našli najeto vozilo, ki so ga iskali v povezavi z Graceinim izginotjem.

Preiskava se je iz iskanja pogrešane osebe spremenila v preiskavo umora v soboto, ko so preiskovalci sporočili, da imajo dovolj dokazov, da sklepajo, da je bila Britanka umorjena.

Millanova se je po diplomi iz trženja in oglaševanja na domači univerzi v Lincolnu podala z nahrbtnikom na enoletno pot okoli sveta, na Novo Zelandijo pa je priletela 20. novembra po šesttedenskem popotovanju po Južni Ameriki.

Morilca spoznala na Tinderju

Dekle so nazadnje videli 1. decembra, ko so jo nadzorne kamere tudi ujele z njenim domnevnim morilcem na več lokacijah po Aucklandu, nazadnje pa je z njim ob 21.41 vstopila v hotel CityLife. Svojega domnevnega morilca je spoznala na Tinderju, priljubljeni aplikaciji za zmenke.

Predstavnica novozelandske turistične organizacije je za lokalni radio povedala, da umor Millanove močno odmeva med popotniško skupnostjo, saj je država do zdaj veljala za eno varnejših na svetu. Tudi prebivalci Nove Zelandije so nad zločinom povsem osupli.

