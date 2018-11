Predsednik Šrilanke razpustil parlament. Zahod kritičen.

Neodvisni strokovnjaki opozarjajo na problematičnost

10. november 2018 ob 20:33

Colombo - MMC RTV SLO, Reuters

Predsednik Šrilanke Maithripala Sirisena je v petek zvečer razpustil parlament in še poslabšal hudo politično krizo v državi. Kritike so že izrazile Združene države Amerike in Velika Britanija.

Predsednik je sprožil boj za oblast, ko je konec oktobra odstavil premierja Ranila Vickremesingeja in na njegov položaj imenoval Kitajski naklonjenega Mahindo Radžapakso, poroča Reuters. Predsednik je ob tem tudi za 5. januar sklical splošne volitve.

Za odstavitev premierja se je predsednik odločil, kot je dejal, ker naj bi Vickremesinge skušal uveljaviti "nov, ekstremno liberalen politični koncept, po katerem bi imela zunanja politika prednost pred občutki tamkajšnjih prebivalcev", ki naj bi bili zanemarjeni.

Vickremesinge vztraja, da je še vedno premier in da ima parlamentarno večino, medtem pa je novoimenovani minister za urbani razvoj Dineš Gunavardena dejal, da je predsednik s svojo odločitvijo državo vrnil ljudem.

Izpodbijanje na vrhovnem sodišču

Predsednikovi nasprotniki bodo v ponedeljek na vrhovnem sodišču izpodbijali njegovo določitev, ki jo označujejo za nezakonito in neustavno. Mangala Samaravira, zaveznik odstavljenega premierja, je dejal, da pričakujejo, da bo sodišče presodilo, da je bila razpustitev parlamenta nezakonita, in da bodo glasovali v parlamentu, da bi videli, ali obstaja večina. Predsednika je pri tem označil za "diktatorja".

Razpustitvi parlamenta nasprotujejo tudi v Tamilskem nacionalnem zavezništvu, glavni stranki, ki predstavlja etnične Tamilce. Predstavnik stranke je dejal, da gre za "jasno kršitev ustave" in da "predsednik tega ne more storiti".

Zaskrbljenost glede razpustitve parlamenta so že izrazili v ZDA oziroma njenem uradu za južno- in srednjeazijske zadeve. Sporočili so, da je treba spoštovati demokracijo, da bi zagotovili stabilnost in blagostanje. Podobno skrb izražajo tudi Velika Britanija, Kanada in Avstralija.

Zahod in Indijo skrbi Kitajska

Tako Zahod kot Indija sta izrazila zaskrbljenost zaradi Radžapaksajevih tesnih vezi s Kitajsko. Ta država je Šrilanki posodila več milijard dolarjev za infrastrukturne projekte v času, ko je bil Radžapaksa predsednik Šrilanke (2005–2015), kar je potisnilo državo v globoke dolgove.

Neodvisni pravni strokovnjaki so za Reuters dejali, da bi lahko bil parlament razpuščen šele na začetku leta 2020. Drug zakonit način razpustitve pa bi bil s pomočjo referenduma ali s strinjanjem dveh tretjin poslancev. Medtem pravni strokovnjaki, ki podpirajo predsednika, pravijo, da ima ta pravico parlament razpustiti zdaj.

