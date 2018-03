V Šrilanki nasilje budistov nad muslimansko manjšino

Policijska ura v turističnem mestu Kandy

8. marec 2018 ob 12:11

Colombo - MMC RTV SLO, Reuters

Po večdnevnem nasilju budistov nad pripadniki muslimanske manjšine so oblasti v Šrilanki začasno odpravile policijsko uro v mestu Kandy.



Množice podivjanih budistov so po spopadu med pripadniki obeh skupnosti konec tedna napadale mošeje in trgovine v lasti muslimanov, zaradi česar je šrilanški predsednik Maithripala Sirisena razglasil izredne razmere.

Razmere so se v Kandyju, mestu v osrednjem šrilanškem višavju, znanega po plantažah čaja in budističnih svetiščih, v sredo zvečer umirile, je sporočila vojska.

"Stanje se izboljšuje, v zadnjih 12 urah pa nismo prejeli poročil o kakšnih večjih incidentih ali nasilju," je povedal generalmajor Rukman Dias, ob tem pa dodal, da bodo vseeno zvečer najverjetneje ponovno uvedli policijsko uro.

Vse več napetosti

Na Šrilanki so se v zadnjem letu okrepile napetosti med muslimansko in budistično skupnostjo. Nekatere radikalnejše budistične skupine muslimansko manjšino obtožujejo, da sili k spreobrnitvam v islam in vandalizira budistična arheološka najdišča, kar muslimani zanikajo.

Napetosti so vrelišče dosegle konec tedna, ko naj bi skupina muslimanov v mestu Digana domnevno ubila Singalca, kar je sprožilo ponedeljkove izgrede. Po pogrebu so budisti začeli uničevati muslimanske trgovine, nasilje pa se je stopnjevalo, ko sta v Digano prispela budistična meniha, znana po svojih skrajnih nazorih in retoriki ter velikem številu sledilcev na družbenih omrežjih, ki sta se želela pogoditi za izpustitev pridržanih izgrednikov.

V sredo je bila v Kandyju v eksploziji granate ubita ena oseba, še tri pa so bile ranjene - in to kljub vladni uvedbi izrednih razmer in blokadi družbenih omrežij, da bi preprečili hujskaštvo. Kot so sporočile oblasti, bo dostop do Facebooka, Viberja in WhatsAppa onemogočen po vsem otoku do sobote.

Nasprotovanje beguncem

Muslimani predstavljajo 9 odstotkov 21-milijonskega prebivalstva Šrilanke, budisti 70 odstotkov, etnični Tamilci, od katerih jih je večina hindujcev, pa 13 odstotkov.

Nekateri budistični nacionalisti nasprotujejo sprejemanju beguncev iz muslimanske manjšine Rohingja, ki bežijo pred nasiljem iz Mjanmara, kjer prav tako v porastu budistični nacionalizem.



Na Šrilanki je sicer več kot dve desetletji divjala državljanska vojna med vladnimi silami in tamilskimi separatisti. Vlada je tamilske tigre porazila leta 2009.

K. S.