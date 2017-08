Barcelona: Za posledicami poškodb po napadu umrla še nemška državljanka

Skupno število smrtnih žrtev naraslo na 16

27. avgust 2017 ob 16:27

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Število smrtnih žrtev terorističnih napadov v Kataloniji je naraslo na 16, saj je v bolnišnici umrla 51-letna Nemka, ki je bila ranjena v napadu s kombijem na ulici La Rambla, so sporočile lokalne oblasti.

Nemka je bila v kritičnem stanju in so jo zdravili v bolnišnici, je sporočila katalonska civilna zaščita. Za posledicami napada na La Rambli je tako umrlo 14 ljudi, več kot sto pa jih je bilo poškodovanih.

Med smrtnimi žrtvami napadov sta še voznik avtomobila, ki ga je zabodel voznik kombija in z avtomobilom pobegnil, in človek, ki je umrl v drugem avtomobilskem napadu v Cambrilsu, 120 kilometrov južno od Barcelone, le nekaj ur po napadu na La Rambli.

Policija je medtem onesposobila teroristično celico, ki je izvedla napada - šest jih je ubila, dva sta umrla v eksploziji v Alcanarju, ko se je skupina pripravljala na še večji napad. Dva osumljenca je sodnik zaradi pomanjkanja dokazov izpustil iz pripora, dva pa sta še vedno priprta.

Shod v Barceloni: "Ni me strah"

V soboto so na ulicah Barcelone prebivalci pripravili množični shod proti terorizmu pod geslom "Ni me strah". Zbralo se je kar pol milijona ljudi.

J. R.