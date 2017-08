Španija: Policija po večdnevnem iskanju ubila voznika kombija

15 smrtnih žrtev četrtkovega terorističnega napada

21. avgust 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 21. avgust 2017 ob 21:46

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Španska policija je potrdila, da je blizu kraja Subirats zahodno od Barcelone ubila 22-letnega Younesa Abouyaaqouba, voznika kombija, ki je ubil 14 ljudi.



Abouyaaqoub je veljal za glavnega osumljenca četrtkovega napada s kombijem na La Rambli, v katerem je umrlo 13 ljudi, dva pa kasneje. Policija je sporočila, da je moški na sebi nosil nekaj, kar je bilo podobno eksplozivnemu jopiču, zato so pri operaciji uporabili tudi robota.

Policijo je o lokaciji moškega obvestila ženska iz kraja Subirats, ki je moškega opazila v vinogradih. V petdnevno iskanje glavnega osumljenca se je predtem vključilo že več evropskih držav, saj so varnostne službe sporočile, da bi osumljenec lahko bil že v Franciji.

V dveh napadih 15 smrtnih žrtev

Gre za najbolj smrtonosen napad v Španiji v zadnjem desetletju. 14. žrtev terorističnega napada v Barceloni je človek, ki ga je napadalec zabodel in mu ukradel avtomobil. V ločenem napadu z avtomobilom v mestu Cambrils je umrla ženska, policija pa je ustrelila vseh pet napadalcev, ki so izstopili iz avta in poskušali zabosti ljudi.

Abouyaaqoub je bil zadnji na prostosti izmed 12 ljudi, za kolikor jih policija verjame, da so sodelovali v pripravi napadov, za katere je odgovornost prevzela samooklicana Islamska država. Med preostalimi sta tudi brat in dva bratranca napadalca, ki jih je policija ubila v Cambrilsu. V povezavi z napadi so oblasti aretirali tri Maročane in državljane španske enklave Melilla. Vsi štirje bodo zaslišani na visokem sodišču za teroristične zadeve v Madridu.

Preiskava stanovanja v Ripollu

Davi je španska policija v preiskavi stanovanja v Ripollu, v katerem je živelo več osumljencev za oba napada, v katerih je pretekli teden umrlo 15 ljudi, zasegla škatlo z gradivom in dve torbi. V policijski akciji so po navedbah prič sodelovali policisti v uniformah in civilu, del mesta so ob preiskavi tudi zaprli.

Duhovnik Es Sati potrjeno mrtev

Dva izmed načrtovalcev napada v Barceloni sta le nekaj ur pred napadom v Barceloni umrla v eksploziji stanovanja v mestu Alcanar, za katero se zdi, da se je zgodila po nesreči. Med umrlima je potrjeno tudi islamski imam Es Sati, ki je radikaliziral mlade napadalce, vpleten pa je bil tudi v najhujši teroristični napad v Španiji iz leta 2004 v Madridu. Policija je na kraju eksplozije našla okoli 120 plinskih jeklenk, zato predvideva, da so vpleteni načrtovali veliko večji napad z eksplozivi, vendar so po eksploziji preživeli izvedli rezervni načrt in napadli s kombijem in noži.

Družina v šoku

Sorodniki Abouyaaqouba so predtem razkrili, da je v zadnjem letu postal versko bolj konservativen, med drugim se med nenapovedanim marčevskim obiskom sorodnikov v Mrirtu v Maroku ni želel rokovati z ženskami. Ena izmed sorodnic je razkrila, da je do pred tremi leti obiskoval nočne klube in užival alkohol, potem pa se je njegovo obnašanje spremenilo, imel pa naj bi tudi ključen vpliv na brata Younesa. "Do lanskega leta je bil Younes povsem normalen, ko pa nas je obiskal na začetku letošnjega leta, je zavrnil rokovanje, tako kot Mohamed."

Po besedah tete Fatime Abouyaaqoub se je Younes v Španijo preselil leta 1999, leto za očetom, ki je šel tja s trebuhom za kruhom. Ocenjuje, da je mogoče, da je fante indoktriniral islamski imam Abdelbaki Es Sati. "Ti fantje niti brati ne znajo arabsko. Kar jih je spremenilo, se je zgodilo v Evropi, ne tu."

Mati preminulega napadalca Hannou Ghanimi je preko medijev sina večkrat pozvala, naj se preda policiji, češ da ga raje vidi v zaporu kot mrtvega.

K. T., J. R.