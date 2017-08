V povezavi z napadom v Barceloni policija odkrila 120 plinskih jeklenk

Španski preiskovalci iščejo izginulega imama, ki naj bi radikaliziral mlade

20. avgust 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 20. avgust 2017 ob 18:20

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Katalonski policisti so v hiši v mestu Alcanar, približno 200 kilometrov južno od Barcelone, odkrili 120 plinskih jeklenk. V tej hiši naj bi storilci terorističnih napadov v Barceloni in Cambrilsu sestavljali bombe.

"Vidimo, da je bila hiša v Alcanarju prostor, kjer so storilci sestavljali bombe za enega ali več terorističnih napadov," je dejal načelnik katalonske policije Josep Lluis Trapero. To hišo je sicer dan pred napadom uničila velika eksplozija, zaradi česar so teroristi očitno morali spremeniti načrte o izvedbi napada.

Katalonski policisti so teroristično celico, ki je bila odgovorna za napada v Barceloni in Cambrilsu, že uničili. "Zmožnosti teroristične celice so bile zaradi dela policije nevtralizirane," je povedal katalonski notranji minister Joaquim Forn.

Je mlade v mestu Ripoll radikaliziral islamski imam?

Po napadih v Barceloni in Cambrilsu španska policija še išče izginulega islamskega imama Abdelbakija Es Satija, ki je morda umrl v eksploziji v mestu Alcanar. Časopis El País je poročal, da je policija na prizorišču našla ostanke najmanj treh ljudi, njihova identiteta pa še ni ugotovljena.

Oblasti sumijo, da je imam radikaliziral veliko mladih v mestu Ripoll, vključno s tistimi, ki so izpeljali teroristična napada. Gre za starega znanca policije, ki naj bi nekaj časa preživel v zaporu, kjer je spoznal teroriste, povezane z bombnim napadom na vlak v Madridu marca 2004, v katerem je umrlo 191 ljudi. Odgovornost za najhujši teroristični napad v Evropi je takrat prevzela teroristična mreža Al Kaida.

Napadalec je morda že v Franciji

Španska policija je medtem sporočila, da išče še tretjega osumljenca, Youssefa Aallaaja, pri čemer ni znano, kakšno vlogo naj bi imel. Tudi on je morda umrl v eksploziji v Alcanarju. Ob tem še vedno poteka lov na Younesa Abouyaaqouba, ki naj bi vozil kombi v napadu, v katerem je umrlo 13 ljudi, več kot 120 pa je bilo ranjenih.

Policijska operacija poteka na severovzhodu pokrajine Girona. Nadzor je poostren tudi na špansko-francoski meji. Vodja katalonske policije Lluis Trapero je medtem sporočil, da je napadalec morda že prečkal špansko-francosko mejo. "Nimam nobenih konkretnih informacij o tem, vendar te možnosti ne moremo izključiti," je dejal Trapero in dodal, da so kontrole na mejah vzpostavili takoj po napadih.

Maša v spomin na žrtve

V baziliki Sagrada Familia v Barceloni so se z mašo spomnili 14 žrtev terorističnih napadov. Ob 13 smrtnih žrtvah v Barceloni je ena ženska umrla v napadu v Cambrilsu. Maše so se udeležili tudi španski kralj Filip in kraljica Letizia ter premier Mariano Rajoy in predsednik katalonske avtonomne skupnosti Carles Puigdemont.

Pred baziliko, kjer se je zbralo več sto ljudi, so bili težko oboroženi policisti, okolico pa so nadzirali še ostrostrelci.

Zvečer se bo žrtev napadov z minuto molka spomnilo tudi predvidoma 100.000 ljudi na nogometnem stadionu Camp Nou, kjer bo Barcelona odigrala prvo tekmo v sezoni.

Med smrtnimi žrtvami tudi pogrešani deček

Katalonske oblasti so potrdile, da je med smrtnimi žrtvami napada tudi sedemletni britansko-avstralski deček. Več časa je veljal za pogrešanega, saj ga je njegova mati nazadnje videla, preden so jo po napadu prepeljali v bolnišnico. Dečka je britanska vlada identificirala kot Juliana Cadmana.

Smrtne žrtve so sicer štirje Španci, dva Italijana, dva Portugalca, Belgijec, Američan in Kanadčan.

B. V., J. R.