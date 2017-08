Belgijska in nizozemska policija izvedli racije v povezavi z okuženimi jajci

Zaprtih več kot 100 perutninskih farm

10. avgust 2017 ob 15:09

zadnji poseg: 10. avgust 2017 ob 15:15

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Policiji Belgije in Nizozemske sta v skupni akciji v Belgiji izvedli več racij, povezanih z afero z zdravju potencialno škodljivim insekticidom fipronil v jajcih.

Racije so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izvedli v Flandriji v bližini meje z Nizozemsko, preiskovalci pa podrobnosti zaradi interesov preiskave še niso razkrili. Preiskujejo sicer podjetja, ki uporabljajo omenjen insekticid, poroča BBC. Nizozemska policija je aretirala dva človeka v povezavi z zadevo.

Do odpoklica jajc je medtem prišlo tudi v Luksemburgu, ki je postal osma država, kjer so našli sporna jajca. Poleg Belgije in Nizozemske so jih našli še v Nemčiji, Švedski, Švici, Veliki Britaniji in Franciji.

Trenutno so med odpoklicanimi jajci predvsem tista iz trgovske verige Aldi, manjšo količino spornega insekticida pa so med drugim našli tudi v jajcih, ki jih prodaja veriga Cactus.

Evropska komisija zanika očitke

Luksemburške oblasti so sporočile, da so o odpoklicih obvestile Evropsko komisijo, ta pa je medtem zavrnila očitke Belgije, da je o škandalu z insekticidom vedela že prej. Kot so pojasnili v komisiji, je Belgija 6. julija na Nizozemsko naslovila običajno prošnjo za sodelovanje v določeni zadevi, komisija pa je v skladu s pravili zadevo prepustila bilateralni rešitvi.

Komisija je še sporočila, da prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo natančno spremlja dogajanje v zvezi z odkritjem fipronila v jajcih. Sistem omogoča hitro izmenjavo informacij med članicami sistema, ko so v prehranski in krmni verigi odkrita tveganja za javno zdravje.

Hitro obveščanje med državami

Nacionalni organi držav sami v sistem vnesejo informacije o odkritem tveganju in sprejetih ukrepih, s čimer obvestijo vse, ki so vključeni vanj. Po navedbah komisije so države odgovorne za spremljanje obvestil sistema, oceno stanja v državi in izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja tveganja, sama pa bo državam še naprej pomagala pri izvajanju teh ukrepov.

Nizozemska: Začasno zaprtih 138 farm

Škandal z okuženimi nizozemskimi jajci je izbruhnil 1. avgusta, ko je trgovska veriga Aldi umaknil vsa svoja jajca iz prodaje v Nemčiji, poroča BBC. Nizozemske oblasti so začasno zaprle 138 perutninskih farm in bi lahko bile prisiljene zaklati na milijone piščancev. Jajca so umaknili s polic trgovin in potrošnike pozvali, naj tista, ki jih že imajo doma, zavržejo.

V Sloveniji jajca umaknjena iz prodaje

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v sredo sporočila, da sta nemški proizvajalec in avstrijski dobavitelj vsa jajca, ki bi lahko vsebovala fipronil, v Sloveniji umaknila iz prodaje. Možno je, da bi se ta jajca na slovenskem trgu pojavila kot predpakirana kuhana ali olupljena, so navedli.

Fipronil naj bi izviral iz zdravila nizozemskega podjetja Chickfriend, ki naj bi ga pridobilo od belgijskega proizvajalca. Gre za snov, ki se pogosto uporablja za zdravljenje živali, a je prepovedana za uporabo na živalih, ki so namenjene za človeško prehrano. Zaradi suma prevare potekata kazenski preiskavi v Belgiji in na Nizozemskem.

