Belgijski svojeglavi princ spravlja v zadrego kraljevo družino - in vlado

Zadnji incident ga bo udaril po denarnici

8. avgust 2017 ob 18:19

Bruselj - MMC RTV SLO

Eden od belgijskih časnikov je zadnji spodrsljaj belgijskega princa Laurenta, črne ovce kraljeve družine, označil za kapljo čez rob, belgijski premier pa razmišlja o ustreznih sankcijah. Princ se je namreč oblečen v svojo mornariško uniformo udeležil neodobrene slovesnosti ob 90. obletnici ustanovitve kitajske vojske.

53-letni princ Laurent, mlajši brat belgijskega kralja Filipa, ima že zgodovino spornih srečanj s tujimi silami in predstavniki, za zadnji incident pa mu bodo trgali 10 odstotkov od letne apanaže 308.000 evrov, poroča Guardian.

Lani je belgijski premier Charles Michel po nizu neodobrenih izletov v tujino princu izrecno prepovedal nepooblaščene pogovore z visokimi tujimi predstavniki. Med drugim se je princ na lastno pest odpravil na srečanje z Josephom Kabilo, kontroverznim predsednikom DR Kongo, ki se po 16 letih na oblasti noče umakniti, češ da si država novih volitev ne more privoščiti.

Princ je med letoma 2008 in 2010 tudi redno potoval v Libijo, kjer se je nadejal poslov z enim od sinov Moamerja Gadafija. Še zadnje opozorilo je princ dobil decembra lani, ko se je nepooblaščeno sestal s premierom Šrilanke Ranilom Wickremesinghejem.

Pozivi k ukrepom

Da se je Laurent udeležil slovesnosti v čast kitajske vojske morda niti ne bi nihče opazil, če ne bi kljubovalni princ na Twitterju objavil fotografijo sebe na slovesnosti na kitajskem veleposlaništvu v Bruslju, tako da premierju ni preostalo drugega, kot da končno ukrepa. "Po posvetovanju s kraljem se je premier odločil, da sproži sankcije," je sporočil tiskovni predstavnik premierja. Princ se medtem brani, da se je zgolj odzval na osebno povabilo, septembra pa naj bi premierju tudi osebno predstavil svojo plat zgodbe.

Konservativna flamska stranka N-VA vztraja, naj princ za svoja dejanja odgovarja. "Če ima član kraljeve družine stike s predstavniki tuje sile, ne more tega početi brez dovoljenja vlade. Tako preprosto je to," je dejal tiskovni predstavnik stranke Peter Buysrogge.

Ljubitelj hitrih avtomobilov

Najmlajši sin pokojnega kralja Alberta II. in kraljice Paole je sicer nagnjen k temu, da spravlja svojo družino v zadrego. Lani, po obremenilnem poročilu belgijskega računskega sodišča, je bil princ državi prisiljen vrniti 16.000 evrov, ki jih je vštel v stroške za smučarski oddih, špecerijo in šolnino za svoje tri otroke. Poleg tega je na televiziji že kar nekajkrat napadel svojo družino, s katero komaj govori, češ da ga nikdar niso podpirali, da se obnašajo kot tajna policija nemškega Stasija in da mu skušajo sabotirati kariero.

Leta 2011 je Laurent, ki se je usposabljal v vojski, preden je postal pilot helikopterja, izgubil svojo vozniško dovoljenje, ko so ga ujeli med divjanjem po Bruslju s svojim fiatom. Princ je takrat menil, da bi moralo obstajati "posebno vozniško dovoljenje za tiste, ki vozijo hiter avtomobil".

In lani, ko ga je eden od novinarjev spraševal po njegovih ne najuspešnejših poslovnih udejstvovanjih, se princ ni mogel zadržati in je bruhnil, da mu gre vse skupaj že močno na jetra in da bi rad, da ga politiki in njegova družina že nehajo "nadlegovati".

Commemoration of 90th anniversary of the founding of the chinese people's liberation army. pic.twitter.com/xHWZnw2Wcr — Laurent of Belgium (@Laurent_of_B) July 29, 2017

K. S.