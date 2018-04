Denarja za humanitarno pomoč Sircem zmanjkuje

Druga donatorska konferenca za Sirijo

25. april 2018 ob 07:50

Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Združeni narodi opozarjajo, da s sedaj pričakovanimi sredstvi za Sirijo ne bodo mogli zagotoviti niti najnujnejših potreb 5,6 milijona ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Evropska unija poudarja, da je iz humanitarnih in političnih razlogov treba utišati orožje.

Po razpravi s civilno družbo in številnih opozorilih zaradi izrazito slabih humanitarnih razmer v Siriji se bodo udeleženci dvodnevne konference v Bruslju lotili iskanja mogočih političnih poti za umiritev razmer v tej državi. Evropska unija in Združeni narodi so poudarili nujnost mirovnih pogajanj, češ da vojaški uspehi sirskega režima in njegovih zaveznikov ne prinašajo miru, poroča dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt.

Dodatna sredstva ter dodaten pritisk na tri države, ki imajo osrednjo vlogo pri vplivu na Damask - torej na Turčijo, Rusijo in Iran. To sta osrednji postavki drugega dela mednarodne donatorske konference, ki naj bi se danes končala z več kot šestimi milijardami evrov dodatnih humanitarnih sredstev za Sirce - tako tiste, ki živijo v Siriji, kot za razseljene po drugih državah, denimo v Jordaniji ali Libanonu.

"Veliki igralci morajo opraviti svoje delo"

Posebni odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura je v torek poudaril, da zadnji tedni vojaškega napredovanja sirskih režimskih sil ter krepitev vojaških napetosti ne prinašajo politične rešitve in ne spreminjajo ničesar - prav nasprotno, svari de Mistura. S trenutno pričakovanimi sredstvi za to leto ne bodo zmogli zagotoviti niti najnujnejših potreb več kot pet milijonov in pol ljudi, ki pomoč najbolj potrebujejo. "Pričakovati od EU-ja in ZN-a čudeže, medtem ko veliki igralci ne opravijo svojega dela, je preprosto preveč," je še izpostavil de Mistura, ki vodi mednarodna prizadevanja za politično rešitev.

Dodatna sredstva, kot poudarjajo v Bruslju, nikakor ne bodo namenjena za obnovo države. Unija - prav tako pa tudi ZDA - namreč zavrača vlaganja v obnovo države, dokler je na oblasti režim Bašarja Al Asada. V obnovo namerava vlagati šele, ko bo zagotovljena verodostojna tranzicija, dodaja Trošt.

72 napadov na zdravstvene službe v treh mesecih

"Priča smo enemu največjih političnih polomov v obdobju po drugi svetovni vojni," je stanje v Siriji opisal visoki komisar ZN-a za begunce Filippo Grandi, generalni podsekretar ZN-a za humanitarne zadeve Mark Lowcock pa je orisal katastrofalne humanitarne razmere, ki so se v tem letu močno poslabšale. V prvih treh mesecih tega leta so kar 72-krat napadli zdravstvene službe.

To je druga bruseljska konferenca v podporo Siriji in regiji, ki jo skupaj pripravljajo EU in ZN. Na njej se je zbralo okoli 85 delegacij iz držav in organizacij. Na lanski so udeleženci obljubili 5,6 milijarde evrov pomoči za lansko leto in 3,5 milijarde evrov za obdobje 2018-2020. Tokrat pričakujejo nove prispevke.

A. P. J.