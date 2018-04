Asad: Sirija se bo razvijala "ne glede na akcije Zahoda"

Asad vidi pomembno vlogo ruskih podjetij v obnovi Sirije

15. april 2018 ob 14:29

Damask - MMC RTV SLO, STA

Sirski predsednik Bašar Al Asad se je odzval na napade zahodnih sil in na srečanju z delegacijo ruske dume v Damasku dejal, da bo Sirija nadaljevala svoj razvoj "ne glede na akcije Zahoda".

Asad je na pogovorih z ruskim poslancem Dmitrijem Sablinom napade, tako kot ruski predsednik Vladimir Putin, označil za dejanje agresije, sicer pa pohvalil več kot 30 let star sirski protiletalski sistem sovjetske izdelave, ki naj bi prestregel večino raket, ki so jih ZDA in zaveznice v soboto izstrelile na sirske tarče. Glede na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva je sirska zračna obramba prestregla 71 od izstreljenih 103 raket.

Govorila sta tudi o obnovi države po vojni. Po Asadovih besedah bo za oživitev sirskega gospodarstva potrebnih 400 milijard dolarjev, pri čemer "bi morali prednost dati ruskim podjetjem", dodaja ruska tiskovna agencija Tass. Sirski predsednik "ne pričakuje, da bodo v državi delale zahodne plinske in naftne družbe", je po pogovorih še dejal Sablin.

Na drugi strani pa je Egipt, ki je zaveznik tako Riada kot Washingtona, izrazil veliko zaskrbljenost zaradi zahodnih napadov ter pozval k transparentni mednarodni preiskavi napada v Dumi.



Arabske države z različnimi stališči

O napadih ZDA, Velike Britanije in Francije na cilje v Siriji bodo v Riadu govorili tudi voditelji držav Arabske lige. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so stališča arabskih voditeljev glede napadov različna. Savdska Arabija in Katar, ki sta sicer v hudem medsebojnem sporu, sta napade podprla in odgovornost pripisala Asadu, ki po njihovem mnenju stoji za domnevno kemičnim napadom v Dumi.

Libanon je napade odločno obsodil, Irak pa je posvaril, da predstavljajo nevarnost za regijo, saj bi lahko dali nov zagon skrajnežem.

Napadalke predstavile svoj predlog resolucije

Potem ko Rusija v soboto v Varnostnem svetu ZN-a ni uspela s predlogom resolucije, ki bi obsodila zahodne napade v Siriji, so tri države, ki so napade izvedle, predstavile svoj predlog resolucije o preiskavi domnevnega napada s kemičnim orožjem v Dumi.

V skladu s predlogom bi Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW) pooblastili, da v 30 dneh poroča, ali je Sirija odstranila vse svoje kemično orožje.

Zahod namreč obtožuje Sirijo, da ni izpolnila obveznosti iz sporazuma o odstranitvi kemičnega orožja, ki so ga leta 2013 sklenile ZDA in Rusija. Pogajanja o predlogu resolucije naj bi se začela v ponedeljek, kdaj bo v Varnostnem svetu glasovanje, pa še ni znano.

B. V.