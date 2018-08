Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije zavrača poročilo ZN-a o zločinih v Jemnu

Poročilo opozarja na kršitve na vseh straneh

29. avgust 2018 ob 22:47

Riad,New York - MMC RTV SLO

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je zavrnila poročilo Združenih narodov, ki koaliciji očita, da so bili nekateri njeni napadi v Jemnu mogoče vojni zločini. Poročilo sicer ugotavlja, da so vojne zločine morda izvajale vse vpletene strani v tej vojni.

Strokovnjaki ZN-a za človekove pravice so v poročilu obtožili jemenske vladne sile, mednarodno koalicijo, ki jo podpira, ter hutijevske upornike, da si ne prizadevajo dovolj za minimiziranje žrtev med civilisti. Navedli so napade na stanovanjske predele, v katerih je umrlo na tisoče ljudi. Vpletene strani so obtožili arbitrarnih pridržanj, mučenja, izginotij in novačenja otrok.

Koalicija odgovarja, da vsebuje poročilo številne netočnosti. Sporoča, da "lažne navedbe" temeljijo na "zavajajočih poročilih nekaterih nevladnih organizacij". Navedbe vključujejo tudi trditve o napadih na civiliste, omejevanju humanitarne pomoči in pridržanjih, poroča BBC.

Koalicija izraža "presenečenje nad tem, da poročilo zanemarja veliko humanitarno vlogo, ki jo v Jemnu igrajo koalicijske države, in veliko humanitarno pomoč, ki jo je koalicija nudila z namenom lajšati trpljenje jemenskega ljudstva".

Po podatkih ZN-a je v skoraj štiriletni vojni, v kateri se jemenske vladne sile s podporo mednarodne koalicije spopadajo s hutijevskimi uporniki, ki imajo podporo Irana, umrlo najmanj 6.660 civilistov, ranjenih pa jih je bilo 10.563. Še več tisoč civilistov je umrlo zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili, vključno s podhranjenostjo in boleznimi. Zaradi bojev in delne blokade koalicije 22 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč, izbruhnila je kolera, ki naj bi prizadela 1,1 milijona ljudi.

Koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, v kateri sodeluje še sedem drugih arabskih držav, sicer podpirajo ZDA, Velika Britanija in Francija, in sicer logistično, z orožjem in obveščevalnimi podatki.

Zračni napadi koalicije ubili največ civilistov

Strokovnjaki ZN-a so opozorili, da so zračni napadi koalicije povzročili največ žrtev med civilisti in da so bile tarče stanovanjski predeli, tržnice, pogrebi, poroke, centri za pridržanje in civilne ladje ter zdravstvena poslopja.

Poročilo izraža zaskrbljenost tudi nad položajem v južnem mestu Taiz, kjer uporniki že tri leta oblegajo območje pod nadzorom vladnih sil. V obstreljevanju in napadih ostrostrelcev so umrli civilisti, vključno z ženskami in otroki, ugotavlja poročilo. Upornike poročilo obtožuje tudi nediskriminatorne uporabe orožja, ki ima učinek na širšem območju.

Strokovnjaki so sporočili tudi, da so prejeli informacije, da so vse vpletene strani novačile otroke, stare tudi zgolj osem let.

Avtorji pripravili seznam morebitnih krivcev

Svoje poročilo bodo naslednji mesec predstavili Svetu ZN-a za človekove pravice. Kot pravijo avtorji, so identificirali, kjer so lahko, posameznike, ki bi lahko bili odgovorni za vojne zločine, tajni seznam njihovih imen pa so predali visokemu komisarju ZN-a za človekove pravice.

Mednarodno skupnost so avtorji poročila pozvali, naj ne dobavljajo orožja, ki bi lahko bilo uporabljeno v konfliktu. Gre predvsem za poziv zahodnim državam, ki koaliciji prodajajo orožje, in Iranu, ki ga koalicija obtožuje, da upornikom tihotapi orožje.

B. V.