V Egiptu pred obletnico vstaj iz leta 2011 omejili prodajo rumenih jopičev

Sisi želi preprečiti proteste

12. december 2018 ob 08:40

Kairo - MMC RTV SLO

V Egiptu so pred obletnico vstaj iz leta 2011 omejili prodajo rumenih jopičev, da bi protestnikom preprečili posnemanje udeležencev protestov v Franciji.

Prodajalci varnostne opreme lahko jopiče prodajajo le na debelo preverjenim podjetjem, ki jih je odobrila policija, so po poročanju BBC-ja sporočili trgovci.

Oblasti so trgovce še pozvale, naj prijavijo vsakogar, ki bi želel kupiti to oblačilo. Nekateri lastniki trgovin so morali tudi podpisati papir z obljubo, da jopičev ne bodo prodajali. Omejitev prodaje bo veljala do konca januarja.

Rumene jopiče namreč množično nosijo protestniki v Franciji, zaradi česar so postali protesti znani kot protesti rumenih jopičev.

Protesti v Franciji, ki so se iz nasprotovanja napovedani podražitvi goriv prelevili v nasprotovanje gospodarskim politikam predsednika Emmanuela Macrona, so bili tudi nasilni, kar so egiptovski državni mediji poudarjali, da bi prestrašili morebitne posnemovalce v Egiptu.

Oblasti so medtem prijele in za 15 dni zaprle Mohameda Ramadana, ki so ga obtožile motenja javnega reda in posedovanja rumenih jopičev, potem ko je na družbenem omrežju Facebook izpostavil omejitev nabave jopičev, je dejal njegov odvetnik.

Vstaje zoper takratnega dolgoletnega egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka so se začele 25. januarja 2011, oblasti pa se bojijo, da bi ljudje s protesti zaznamovali obletnico, kot so jo v prejšnjih letih.

Predsednik Abdel Fatah Al Sisi je junija drugič prisegel kot predsednik, obljubil pa je konec "nasilja, terorizma in ekstremizma". Organizacije za varstvo človekovih pravic Al Sisija medtem obtožujejo, da želi zatreti vsakršno politično nasprotovanje v državi.

B. V.