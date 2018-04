Rusija, Turčija in Iran: Mirovni proces v Siriji se mora nadaljevati

Asadove sile nadaljujejo boj z uporniki blizu Damaska

28. april 2018 ob 16:16

Moskva/Damask - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Moskvi se je začelo dvodnevno srečanje zunanjih ministrov Rusije, Turčije in Irana, na katerem bodo razpravljali o rešitvi sirske krize, čeprav države v vojni podpirajo različne strani.

Rusija in Iran podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada, Turčija pa sirsko opozicijo. Na skupni novinarski konferenci zunanjih ministrov je ruski zunanji minister Lavrov dejal, da se vse tri države strinjajo, da se mora mirovni proces v Siriji nadaljevati kljub skupnim letalskim napadom ZDA, Velike Britanije in Francije.

Poudaril je še, da izjave nekaterih opozicijskih skupin v Siriji onemogočajo uspešnost mirovnih pogovorov v Ženevi pod vodstvom Združenih narodov.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je dejal, da morajo vse tri države delovati v skladu z Združenimi narodi, da zagotovijo legitimnost politične rešitve v Siriji. Zunanji minister je dodal, da kurdska milica YPG v pokrajini Manbidž predstavlja grožnjo ozemeljski celovitosti Sirije in tudi Turčije, ki sicer v sosednji pokrajini Afrin izvaja ofenzivo Oljčna vejica.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je sporočil, da so zahteve ameriškega predsednika Donalda Trumpa po spreminjanju iranskega jedrskega sporazuma nesprejemljive.

Lavrov in Cavusoglu pozdravljata otoplitev odnosov

Lavrov se je najprej sešel s turškim kolegom Cavusoglujem, s katerim sta pozdravila otoplitev odnosov med državama. Lavrov se je nato posebej sešel še z iranskim zunanjim ministrom Zarifom, ki je pohvalil skupno sodelovanje trojice držav v procesu iz Astane in ga označil za uspeh, ki je vodil do poraza skrajne skupine Islamska država v Siriji.

Države različno o napadih Zahoda

Srečanja poteka tudi v luči napada s kemičnim orožjem, ki naj bi ga sirske vladne sile 7. aprila izvedle v sirskem mestu Duma. Domnevna uporaba kemičnega orožja je sprožila ostre odzive svetovne javnosti, tudi Turčije in Rusije, in napade ZDA, Francije in Velike Britanije na cilje za pridobivanje kemičnega orožja v Siriji.

"Preklinjam tiste, ki so izvedli ta pokol," je po napadu dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in dodal, da podpira letalske napade Zahoda na sirski režim. Rusija zagovarja Asada, češ da je bil napad s kemičnim orožjem uprizorjen.

Predsedniki držav za prekinitev ognja

Erdogan je sicer na začetku meseca, le nekaj dni pred tem napadom, v Ankari gostil ruskega predsednika Vladimirja Putina in iranskega predsednika Hasana Rohanija na vrhu o Siriji. V skupni izjavi so se takrat zavzeli za trajno prekinitev ognja v tej državi. Vse tri države so maja lani vodile tudi mirovne pogovore v Astani v Kazahstanu, kjer so se dogovorili za vzpostavitev t. i. varnih območij po Siriji.

Asadove sile nadaljujejo boj

Spopadi med sirsko vojsko z zavezniki in Islamsko državo na območju južno od Damaska se medtem razplamtevajo. Reuters poroča o intenzivnem bombardiranju in spopadih s strelnim orožjem. Sirska državna televizija je predvajala posnetke tankov na območjih Al Kadam, Al Hadžar in na območju palestinskega begunskega taborišča Jarmuk.

Asadova vojska z zavezniki je aprila premagala in preselila upornike v Vzhodni Guti, zdaj pa se osredotoča na boje proti manjšim uporniškim skupinam v bližini prestolnice Damaska.

J. R.