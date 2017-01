Bosanska Srbkinja obtožena poboja 37 muslimanov

Višnja Ačimović ena od peščice žensk, obtoženih vojnih zločinov

30. januar 2017 ob 18:08

Sarajevo - MMC RTV SLO/Reuters

Tožilstvo za vojne zločine v BiH je sporočilo, da je vložilo obtožnico proti bosanski Srbkinji, ki naj bi med vojno v letih 1992-1995 sodelovala pri poboju 37 vojnih zapornikov bošnjaškega rodu.



44-letna Višnja Ačimović, znana kot "Beba", je obtožena vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu in delovanja proti mednarodni zakonodaji in Ženevski konvenciji. Na čelu pregona je oddelek za vojne zločine državnega sodišča BiH.

Ačimovićeva je obtožena, da je junija 1992 "zavedno in prostovoljno" s še enim vojakom iz vojske BiH sodelovala v umoru 37 Bošnjakov v vzhodnem mestu Vlasenica. Ujetnike so iz vlaseniškega zapora z avtobuom prepeljali na lokacijo, kjer jih je nato Ačimovičeva enega po enega ustrelila. Trupla žrtev so našli in izkopali leta 2000 na istem kraju, kjer so bili umorjeni, piše v izjavi tožilstva.

Ačimovićeva, ena od peščice žensk, obtoženih vojnih zločinov v bosanski vojni, ima dvojno državljanstvo - poleg bosanskega še srbskega -, živi pa v Srbiji, kjer so jo zdaj tudi zaslišali, je za Reuters povedal predstavnik tožilstva Boris Grubešić.



V vojni v BiH je bilo ubitih več kot 100.000 ljudi, od tega približno tretjina na vzhodu Bosne, večina pa jih je bilo bosanskih muslimanov.

K. S.