Brazilija se spoprijema z največjim izbruhom rumene mrzlice po letu 2000

Brazilija si ni še povsem opomogla od virusa Zika

26. januar 2017 ob 10:02

Brasilia - MMC RTV SLO/STA

V Braziliji je rumena mrzlica v le dveh mesecih terjala najmanj 40 smrtnih žrtev, potrjenih pa je bilo 70 okužb, več kot 300 jih še preiskujejo. Ministrstvo za zdravje je naročilo 11,5 milijona odmerkov cepiva.

Ministrstvo je v torek sporočilo, da so zaznali najvišjo stopnjo umrljivosti za virusom rumene mrzlice v 14 letih. Predstavnik brazilske zdravstvene službe za nalezljive bolezni Eduardo Hage je dejal, da je med okuženimi tudi 22 ljudi iz okrožja Espirito Santo, kjer ne izvajajo cepljenj, ker se ima to območje za območje z nizkim tveganjem. Okužbo se sicer lahko prepreči s cepljenjem.

Hage sicer misli, da ni veliko verjetnosti, da bo virus dosegel mestna okolja, v katerih ljudje niso cepljeni, saj naj ne bi bilo dovolj komarjev, ki bi mrzlico širili. "Smo v stanju pripravljenosti, vendar ni razloga za paniko," je dodal Hage.

Naročili milijone odmerkov cepiva

Kot poroča BBC, je ministrstvo za zdravje naročilo 11,5 milijona odmerkov cepiva, od tega so jih 5,5 milijona že razposlali v pet zveznih držav s potrjenimi primeri oziroma kjer obstaja tveganje okužbe. Preostalih šest milijonov odmerkov bo prispelo kmalu.

Rumena mrzlica je huda tropska virusna bolezen, prenašalci pa so komarji. Okužba obolelemu povzroča bolečine, drgetanje in bruhanje, v hujših primerih se lahko konča tudi s smrtjo, saj povzroča hudo okvaro jeter in ledvic.

Brazilija si še vedno ni popolnoma opomogla od izbruha virusa Zika, ki je po navedbah oblasti v preteklem letu pri več tisoč novorojenčkih povzročil možganske okvare.

B. V.