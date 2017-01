Brazilija: V novih spopadih umrlo 26 zapornikov

V zaporih v 15 dneh ubitih več kot 120 mrtvih

16. januar 2017 ob 07:48

Natal - MMC RTV SLO

V spopadu tolp v enem od brazilskih zaporov je po zadnjih podatkih policije umrlo 26 ljudi, kar je trikrat več, kot so poročali sprva, število pa se utegne še povečati.

Nasilni spopadi v zaporu Alcacuz v Natalu na vzhodu države so izbruhnili v soboto popoldne, končali pa šele s posredovanjem policije naslednji dan v jutranjih urah. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnico.

Kot so sporočili iz uprave zapora, so bili najmanj trije od mrtvih zapornikov obglavljeni, poroča BBC. Spopadi so se razvneli, ko je eden od članov ene od najvplivnejših kriminalnih organizacij napadel zapornika iz ločenega oddelka. Po nekaterih podatkih naj bi zaporniki prekinili tudi električno energijo. Po poročanju brazilskega časnika O Globo je med nemiri eden od zapornikov pobegnil, a so ga oblasti hitro ujele.

Za zdaj še ni znano, ali so med zaprtimi ali mrtvimi tudi policisti ali pazniki.

V Alcacazu je prostora za 620 zapornikov, a se jih zaradi pomanjkanja zmogljivosti na državni ravni tam zdaj gnete več kot 1.000.

V 15 dneh več kot 120 mrtvih

Samo v prvih 15 dneh letošnjega leta so v brazilskih zaporih že trikrat izbruhnili večji nemiri. V začetku meseca je v spopadih v zaporih v Amazonasu in Roraimi umrlo skoraj 100 zapornikov. Zaradi razmaha nasilja v zaporih se povečujejo pritiski na predsednika Michela Temerja, naj ukrepa. Vlada je po nemirih v Amazonasu sicer naznanila, da bo zgradila pet novih visoko varovanih zaporov in vzpostavila nove oddelke obveščevalne službe, da bi ustavila krepitev različnih tolp v zaporih.

