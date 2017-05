Britanci znižali raven teroristične ogroženosti; v Londonu evakuirali gledališče

Vojska bo na ulicah do ponedeljka zvečer

27. maj 2017 ob 14:27,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 17:52

London - MMC RTV SLO/STA

V Veliki Britaniji so znižali raven teroristične ogroženosti z najvišje, kritične, na resno, je sporočila premierka Theresa May. Po novem je teroristični napad zelo verjeten, ni pa pričakovan v neposredni prihodnosti.

Vlada je povišala stopnjo ogroženosti na najvišjo po ponedeljkovem terorističnem napadu v Manchestru, v katerem je umrlo najmanj 22 ljudi. 66 ljudi je še v bolnišnici, od tega jih je 23 v kritičnem stanju.

Zaradi višje stopnje ogroženosti je vlada na ulice napotila tudi vojsko, ki bo ostala na terenu do ponedeljka zvečer, ko se bo na Otoku zaključil podaljšan praznični vikend, v ponedeljek je namreč v državi dela prost dan.

V teh dneh namreč po državi poteka večje število javnih dogodkov, na katerih veljajo okrepljeni varnostni ukrepi. Med njimi je tudi nocojšnja finalna tekma angleškega pokala med nogometnima kluboma Arsenal in Chelsea. Udeležilo naj bi se je več kot 80.000 gledalcev.

Premierka Theresa May je dejala, da je povečana dejavnost policije v zadnjih 24 urah pripeljala do znižanja stopnje ogroženosti.

Evakuacija iz londonskega gledališča

Kot so v soboto popoldne poročali britanski mediji, je policija iz varnostnih razlogov evakuirala okoli 1000 ljudi iz londonskega gledališča Old Vic in okolice, potem ko je dobila klic okoli 14.40 po lokalnem času. Po nekaj manj kot dveurni akciji, v kateri policija ni našla nič sumljivega, je znova odprla ceste in ulice na območju gledališča.

Nadaljuje se preiskava

Medtem oblasti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega napada v Manchestru, znotraj katere si sledijo vedno nove aretacije. Policija zaslišuje 11 ljudi. V okviru zadnjih aretacij je policija pridržala dva moška, stara 20 in 22 let.

Poleg tega je v preiskavi morebitne povezave z napadom policija izvedla evakuacijo predela Manchestra, imenovanega Moss Side. Policija je po poročanju BBC-ja sporočila, da je šlo za previdnostni ukrep za "zagotovitev varnosti vseh".

Časnik The Times je v soboto poročal, da so britanski obveščevalci identificirali 23.000 džihadističnih skrajnežev, ki živijo v Veliki Britaniji. Reuters pa je ta teden poročal, da naj bi varnostne službe izvajale 500 operacij, v katerih naj bi bilo vključenih okoli 3.000 ljudi, ki naj bi predstavljali grožnjo.

B. V., K. T.