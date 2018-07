Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nathan Blecharczyk, eden izmed soustanoviteljev in vodij Airbnbja. Foto: Reuters Airbnb je spletna platforma, ki omogoča oddajo v najem bivalnih prostorov, stanovanj in hiš. Foto: Reuters Sorodne novice Palma de Mallorca: Konec oddajanja stanovanj turistom Dodaj v

Bruselj opozoril Airbnb, naj igra po pravilih EU-ja

Airbnb ima čas do konca avgusta

16. julij 2018 ob 17:15

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov Evropske unije zahtevajo od podjetja Airbnb, da svoje pogoje poslovanja uskladi s pravili EU-ja o varstvu potrošnikov in pregledno navaja cene.

Evropska komisarka za pravosodje in potrošnike Vera Jourová je poudarila, da priljubljenost spletne platforme ne sme biti izgovor za nespoštovanje pravil.

"Vedno več potrošnikov rezervira počitniške nastanitve prek spleta, prav tako je ta sektor dopustnikom ponudil številne nove priložnosti. Potrošnikom mora biti omogočeno, da enostavno razumejo, za kaj plačujejo in koliko naj bi za storitve plačali, poleg tega morajo biti pravila poštena, na primer v primeru odpovedi nastanitve od lastnika stanovanja," je, kot so sporočili iz Bruslja, poudarila komisarka.

Trenutni način navajanja cen in številni pogoji Airbnbja niso v skladu z določbami direktive o nepoštenih poslovnih praksah, direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in uredbe o pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Zato so evropski organi za varstvo potrošnikov in komisija zahtevali, da Airbnb sprejme številne spremembe.

Airbnb ima čas za "popravke" do konca avgusta

Podjetje ima čas do konca avgusta, da pripravi predloge. Ko bo Airbnb predlagal rešitve za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, bodo Evropska komisija in organi EU-ja za varstvo potrošnikov preučili predlagane spremembe. Če predlagane rešitve ne bodo zadovoljive, lahko Airbnb doletijo izvršilni ukrepi.

Airbnb bi moral spremeniti način navajanja informacij o cenah na spletnem mestu že ob začetnem iskanju za zagotovitev, da imajo potrošniki pri ponudbah nastanitev navedeno celotno ceno, vključno z vsemi obveznimi stroški in pristojbinami, kot so stroški za storitve in čiščenje. V primerih, ko končne cene ni mogoče izračunati vnaprej, pa bi moral Airbnb potrošnika na jasen način obvestiti, da bo moral morda plačati dodatna doplačila. Moral bi jasno navesti, ali gre za ponudbo zasebnega ali poslovnega ponudnika, saj se v tem primeru pravila o varstvu potrošnikov razlikujejo.

Pogoji morajo biti sestavljeni v jasnem in razumljivem jeziku

Pogoje zagotavljanja storitev Airbnb bi bilo treba uskladiti z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Direktiva o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah zahteva, da tipski pogoji ne povzročijo znatnega neravnotežja v pogodbenih pravicah in obveznostih strank v škodo potrošnika. Ta direktiva zahteva tudi, da so pogoji sestavljeni v jasnem in razumljivem jeziku, kar zagotavlja, da so potrošniki na jasen in razumljiv način obveščeni o svojih pravicah.

A. V.