Češki milijarder dobil mandat za sestavo vlade

Andrej Babiš prepričljivo slavil na volitvah

31. oktober 2017 ob 18:03

Praga - MMC RTV SLO, STA

Češki predsednik Miloš Zeman je zmagovalcu parlamentarnih volitev, predsedniku Akcije nezadovoljnih državljanov (ANO) Andreju Babišu, podelil mandat za sestavo vlade. Ker je imel Babiš težave s pridobivanjem koalicijskih partnerjev, namerava oblikovati manjšinsko vlado.

"Oblikovali bomo manjšinsko vlado in poskušali poslance in predstavnike drugih strank prepričati s svojim programom," je povedal Babiš.

Stranke niso le zavrnile sodelovanja z ANO-jem, ampak tudi ne nameravajo podpreti manjšinske vlade, v kateri bi bili nestrankarski strokovnjaki, in to kljub temu, da jim je Babiš ponudil, da bi program vlade temeljil na predlogih vseh strank. Stranka ANO je na volitvah dosegla največ, 29,7 odstotka glasov, kar je 78 od 200 sedežev v parlamentu. Do zdaj so bili komunisti (KSCM) še najbolj pripravljeni, da podprejo manjšinsko vlado, a le v primeru, da bi se izpolnilo dele njihovega programa.

Zeman je sporočil, da Babišu ne bo treba zbrati večine za imenovanje za premierja, bo pa moral mesec dni po imenovanju po zaupnico v parlament. Če je ne bo dobil, mu lahko predsednik države znova podeli mandat za sestavo vlade. V tretjem poskusu mora mandatarja imenovati predsednik parlamenta, ki bo tokrat najverjetneje prišel iz vrst stranke ANO. Tudi v primeru tretjega poraza lahko Zeman Babiša obdrži na premierskem položaja tako dolgo, dokler ga 120 od 200 poslancev ne bi prisililo v razpustitev parlamenta.

"Češki Trump"

Babiš se namerava še ta teden znova sestati s preostalimi strankami, razen s proevropsko češko stranko TOP 09 in Stranko županov (STAN). Kot je pojasnil Babiš, imajo premajhno število poslancev in se obnašajo sovražno. Mandatar za sestavo vlade je še sporočil, da bodo načeloma vsi dosedanji ministri iz vrst ANO-ja obdržali svoje resorje, edina sprememba bo na zunanjem ministrstvu, ki ga bo prevzel dosedanji minister za obrambo. Novi češki parlament se bo prvič sestal 20. novembra.

63-letni Babiš je Čehom med drugim obljubil izkoreninjenje korupcije in odločnejše ukrepanje proti beguncem ter še posebej proti begunski politiki EU-ja. Diplomirani ekonomist, ki je v politiko vstopil iz poslovnega sveta, je drugi najbogatejši Čeh, ki ga zaradi njegovega bogastva, očitkov o korupciji in konfliktu interesov ter tudi populistične politike primerjajo s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in nekdanjim premierjem Italije Silviem Berlusconijem.

Oligarhu sicer že dalj časa očitajo korupcijo in konflikt interesov, saj je bil leta 2013 finančni minister, medtem ko so se njegova podjetja prijavljala na javne razpise in se potegovala za evropska sredstva.

K. S.